Arvo Pärt prijkt opnieuw bovenaan in Klara Top 100

In de vorige editie van de Klara Top 100, in februari van dit jaar, stootte Arvo Pärt met ‘Spiegel im Spiegel’ het ‘Stabat Mater’ van Giovanni Battista Pergolesi van de troon, dat de lijst vijf jaar op rij aanvoerde. Ook dit najaar blijft de Estse componist dus op kop staan, en zijn ‘Kuus, kuus kallike (Estonian Lullaby)’ is meteen ook de sterkste stijger, van plaats 100 naar plaats 40. Een derde compositie van Pärt, ‘Fratres’, staat op plaats 36.

De best vertegenwoordigde componist blijft evenwel Johann Sebastian Bach, met veertien composities. Net als in de vorige editie staat het ‘Erbarme Dich’ uit de Matteüspassie op de tweede plaats. Het ‘Stabat Mater’ zakt weg naar plaats 4.

Drie vrouwelijke componisten maakten dit jaar hun debuut in de lijst: Hildegard von Bingen met ‘Caritas abundat’ (plaats 98), Fanny Mendelssohn met ‘Pianotrio’ (plaats 69) en de Griekse Eleni Karaindrou, die op Film Fest Gent nog een Lifetime Achievement Award in ontvangst mocht nemen, met ‘Eternity and a Day’ (plaats 88).