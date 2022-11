Arvo Pärt blijft op één in de Klara Top 100

Ook de nummers twee en drie uit de top blijven ongewijzigd, met ‘Erbarme dich’ uit de Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach en het ‘Benedictus’ uit The Armed Man: A Mass for Peace van Karl Jenkins. Die 78-jarige Britse componist was in zijn jonge jaren nog lid van de popgroep Soft Machine.

Het ‘Stabat Mater’ van Pergolesi, jarenlang de vaste nummer één van de lijst, valt opnieuw net buiten het podium. Het ‘Requiem in d KV626: Lacrimosa’ van Wolfgang Amadeus Mozart vervolledigt de top vijf.

De populairste componist in de lijst blijft Bach, met dertien vermeldingen. Naast ‘Erbarme dich’ staan er in de lijst ook fragmenten uit zijn Weihnachtsoratorium en de Johannespassie, waarvan zowel het openings- als het slotkoor nu opduikt. Bach tekent ook voor de hoogste nieuwkomer. Zijn aria ‘Ich habe genug’ uit Cantate BWV82 Ich habe genug stijgt meteen naar de 44ste plaats.

Arvo Pärt staat er vier keer in, met onder meer nieuwkomer ‘Da Pacem Domine’ op plaats 64. Het succes van Pärt staat niet alleen, ook andere neoklassieke muziek doet het goed in de lijst met naast Jenkins nog Max Richter en Philip Glass. Richter staat drie keer in de Klara Top 100. Opvallend: zijn herwerking van Vivaldi’s jaargetijden scoort hoger dan Vivaldi zelf. Richter staat met ‘Herfst’ op 71, Vivaldi met ‘Zomer’ op 96.

Een van de trends vorig jaar was de entree van vrouwelijke componisten. Dat zet zich in deze editie niet voort. Behalve het ‘Pianotrio’ van Fanny Mendelssohn staat er geen andere muziek van vrouwen in de Klara Top 100.