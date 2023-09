Arno in duet: ‘Godverdomme straf hoe hij van het ene genre in het andere kon springen’

Wat hebben Stromae, Jane Birkin, Mireille Mathieu en Zwangere Guy met elkaar gemeen? Niet zo knap veel, behalve hun vriendschap met Arno. En een geweldig duet. Voorbij het graf hoor je ‘le plus beau’ op Les Duettes in zee gaan met alle artiesten die zijn Oostends hart ooit aan het klotsen kregen.

Arno was de zelfverklaarde Lonesome Zorro. Toch voelde hij zich ook nooit te beroerd om zijn microfoon of de spotlights te delen met ander talent. Tornado-gewijs vond hij de voorbije jaren ook een trouwe metgezel in bassist en orkestleider Mirko Banovic. Die stelde na Arno’s overlijden vorig jaar Les Duettes samen. Op een groot aantal van die songs is hij overigens ook zelf te horen.

Postuum releases verdienen al eens uw wantrouwen, maar het was Arno zélf die de kat de bel aanbond om een duettenplaat uit te brengen. Vlak voor zijn overleden kreeg zijn hartverscheurende zwanenzang Opex evenwel voorrang. Nu probeert zijn naaste kring ook de andere laatste levenswensen te vervullen. “De ideeën en wensen van Arno heb ik heel secuur proberen te volgen”, vertelt Banovic. “Het moest sowieso ‘speciaal’ klinken, en het spelplezier moest ervan afspatten. Maar het mocht niet te plat zijn. Ik zal geen namen noemen – te delicaat – maar doorheen de jaren waren er wel een paar die de selectie niet mochten overleven (lacht).”

Arno Hintjens en Jane Birkin in 2004. Beeld Getty Images

“Anderzijds: het is godverdomme straf hoe Arno van het ene genre op de andere stijl kon springen en daar moeiteloos mee wegkwam. Niet evident, want hij was een eeuwige twijfelaar. Ik vond het altijd mooi om te zien hoe die onzekerheid en scepsis bij hem gaandeweg veranderde in euforie tijdens onze zoektocht.”

Postuum

Dat Banovic zich postuum bekommerde om de wens van Arno was geen lichte klus. “Zelfs een jaar na zijn dood blijft het moeilijk om te beseffen dat hij er niet meer is. In Brussel krijg ik het vaak te kwaad. We zijn altijd heel close geweest. En met de jaren groeiden we steeds dichter naar elkaar. Muzikaal, maar ook op persoonlijk vlak. Wij belden elke zondag, en zagen elkaar ook minstens een keer per week. Dat is spontaan zo gelopen, onze vertrouwensband. Ik weet eerlijk gezegd ook niet waarom ik een van de weinige muzikanten ben die zo lang aan zijn zijde kon blijven, en ook nog eens zijn eigen goesting mocht doen. Dat was bijna nooit het geval als je speelde bij Arno (lacht).”

“Hij kwam ook kijken wanneer ik met Arsenal in de AB speelde bijvoorbeeld.” Als een jaloerse echtgenoot? Banovic lacht: “Grappig dat je dat zegt, want Arno beweerde eens dat hij het net goed vond dat zijn muzikanten bij anderen speelden. Zijn idee was: zo leer je veel meer bij, en dat breng je dan weer terug naar mij. Maar toen ik een kleine tour ondernam met Garland Jeffreys stapte Arno ooit – op zijn typische humoristische tred – op hem af. Hij keek hem in de ogen en zei: this is MY bass player (lacht). Toch een béétje jaloers misschien. Voor de opnames van de plaat Future Vintage is hij dan eens naar Londen getrokken zonder mij, en toen durfde hij me niet te bellen. Zo’n grote held was hij op dat vlak ook weer niet. Maar ik geloof wel dat hij het waardeerde dat ik hem niet altijd gelijk gaf, en hij kon mij ook direct zeggen dat ik iets deed wat niet naar zijn zin was.”

Zwangere Guy. Beeld Tine Schoemaker

“In het archief van zijn live duetten hebben we ook veel moois gevonden. Maar om technische redenen konden we jammer genoeg niet alle songs mooi hersteld krijgen. Ik ben wel gelukkig dat ‘Eliza’ het heeft gehaald: Jane Birkin was een hartsvriendin van Arno en het was altijd magisch om die twee bij elkaar te zien. Toen we dit jaar een hommageconcert voor Arno wilden organiseren, was zij de eerste om toe te zeggen. Net als Stromae trouwens. Zo spijtig dat allebei om de gekende redenen er niet bij konden zijn.”

Birkin stierf eerder dit jaar en Stromae trok de stekker uit alle publieke vertoningen omwille van gezondheidsredenen. “In Frankrijk liepen we eens een zomer lang Stromae tegen het lijf. Hij was dan headliner op een festival, en wij speelden een of twee tijdsloten vroeger. Na een tijdje kwam Arno hem vragen om ‘Putain Putain’ mee te zingen, en in zijn eigen set bracht Stromae dan weer een herwerkte versie waar Arno het refrein kwam zingen. Ongelooflijk.”

Stromae. Beeld Damon De Backer

Onhandig

Wat Banovic ook opgetogen stemt is dat ‘Moments’ de plaat heeft gehaald. “Een duet met Ray Davies, één van zijn grote helden. De vraag kwam van Davies zélf trouwens. Arno kon zijn geluk niet op. En hij kon er ook niet over zwijgen (lacht). Wie had dát ooit gedacht? Het leed geen twijfel dat die collab de plaat moest halen. Net als zijn allerlaatste duet, met Mireille Mathieu. Al jaren drukte hij zijn bewondering uit voor haar, maar Arno was natuurlijk zo onhandig om op de Franse televisie te zeggen dat hij haar een icoon vond ‘met een kapsel dat hem deed denken aan een penis’ (lacht).”

“Mireille dacht dat hij de spot met haar dreef, maar niets was dus minder waar. Een duet met haar vond hij zelfs het summum van surrealisme. Het is uiteindelijk helaas een duet op afstand geworden, en Arno heeft het uiteindelijke resultaat nooit kunnen horen. In Frankrijk hebben ze ook speciaal gewacht tot na de vocal session om Mireille te vertellen dat Arno al gestorven was. Toen ze het nieuws vernam is ze in de studio spontaan ‘Ave Maria’ beginnen zingen, ook voor zijn manager Cyriel. Ik hoef je niet te vertellen wat voor emotioneel tafereel dat was. En ook surrealisme ten top, precies zoals Arno het zelf vast graag gewild had.”

Les Duettes is zopas verschenen bij PIAS.