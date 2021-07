Arno annuleert op doktersadvies optredens tot eind dit jaar

Arno kreeg eind 2019 de diagnose pancreaskanker en werd in april opnieuw opgenomen in het universitair ziekenhuis van Brussel met complicaties ten gevolge van zijn behandeling. De 72-jarige zanger last nu op advies van zijn artsen thuis een rustpauze van enkele maanden in, klinkt het in een mededeling op de website van de Parijse concertzaal Le Trianon, “om uit te rusten en weer in vorm te geraken”.

Het optreden dat Arno op 1 december in Parijs zou geven is afgelast, net als de andere concerten die dit jaar nog zouden doorgaan in ons land, Nederland, Frankrijk en Zwitserland. Er wordt bekeken of de tournée later kan doorgaan en nieuwe concertdata worden zo snel mogelijk meegedeeld, klinkt het nog.