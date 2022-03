Arno annuleert concert in de AB

De Oostendse zanger streed sinds november 2019 tegen pancreaskanker. Hij onderging daarvoor een behandeling met chemotherapie, en werd begin 2020 geopereerd. “Alles gaat oké met me”, liet Arno na die ingreep weten, met een kenmerkende kwinkslag: “Ik ben 20 kilo vermagerd en ik heb me ingeschreven als Chippendale, maar ik heb nog geen nieuws gehad.”

In april vorig jaar werd Arno opnieuw opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoeken. Daarna laste hij in samenspraak met de artsen een rustpauze in. De geplande concertreeks, die later in 2021 en in het voorjaar van 2022 zou doorgaan, werd afgelast. In de plaats daarvan kwam een minitournee.

Arno stond in vorige maand al drie keer op het podium van de Ancienne Belgique in Brussel - waar Stromae mee ‘Putain Putain’ kwam zingen -, gevolgd door enkele concerten in het Kursaal van Oostende.

Vorige week ontving Arno nog een Lifetime Achievement Award op het Filmfestival van Oostende.