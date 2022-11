Arne Quinze stelt lichtsculptuur tentoon in Arabische woestijn

“Vier weken in de woestijn beginnen hun tol te eisen”, vertelt Arne Quinze vanuit zijn hotel in hoofdstad Riyadh. “Met een vijftigkoppig team vertrokken we telkens om 4 uur ’s nachts om net voor zonsopgang te arriveren in de woestijn. Het was een hele uitdaging om te werken in die specifieke condities. Alleen al omdat staal en metaal gloeiend heet worden bij een temperatuur van 45 graden kan je de constructie een technisch hoogstandje noemen.”

De sculptuur Oasis is met 32 meter bij 16 meter de grootste die Quinze al bouwde. “We bekijken de natuur meestal van bovenuit, maar als kind speelde ik vaak op mijn buik en keek ik vooral met verwondering naar de natuur”, legt Quinze uit.

“Via schaalvergroting is het gelukt om dat imposante universum van planten, bloemen en zonlicht na te bootsen. Overdag is het net een oase: die ene grote bloem in een groot en desolaat landschap. Maar zodra de nacht valt, branden de ledlampjes en krijgt het iets magisch.”

Oasis werd in Belgische ateliers gebouwd en verscheept naar Saudi-Arabië, waar het team het weer volledig moest opbouwen. “We hebben onszelf voortdurend moeten heruitvinden. Een werk als dit bouw je niet zomaar. We maakten eerst een maquette, met een schaal van één op vijftig. Daarna gaven ingenieurs de bouwplannen concrete vorm. En dan volgden de lichtplannen. Het laatste half jaar hebben we aan een afschuwelijk hard tempo gewerkt. Maar leuk was het wel.”

De installatie is tot 19 november te zien op het Noor Riyadh-lichtfestival, dat vorig jaar voor de eerste keer werd georganiseerd in opdracht van Salman bin Abdulaziz Al Saud, de koning van Saudi-Arabië.

“Uiteraard is reputatie van het land op vlak van mensenrechten een ding. Ik heb net vernomen dat ik op een lijst sta van personen die nauw omgaan met mensenrechten. Geen idee of ik me moet gedeisd houden, maar voorlopig merk ik er niets van”, vertelt een verbaasde Quinze.

“Het is vooral bijzonder om te zien hoe snel dit land zich ontwikkelt. Op sommige plaatsen ben je precies in Los Angeles. En de vrouwen die ik sprak, zijn eensgezind: de laatste vijf jaar is hier enorm veel veranderd. Wat niet wegneemt dat er dingen gebeuren die niet correct zijn. Als kunstenaar kan ik maar proberen om mijn steentje bij te dragen in het diversifiëren van de heersende cultuur.”