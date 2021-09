Armoede is als chronisch ziek zijn. Het beïnvloedt elke minuut van elke dag van je leven

Als we maar gezond zijn. Je hoort het weleens prevelen bij een ziekenhuisuitgang, in de anderhalve meter tussen twee sigaretten in. Niet echt tot iemand gericht, tenzij tot een grijsblauwige parking. Niet zelden met een begrafenis in het verschiet.

Je gaat pas nadenken over slikken wanneer je er een witte angina bij ondergaat; een kleine teen is je nooit dierbaarder dan wanneer je hem naar de kloten hebt gestampt; en wie twee weken aan het bed is gekluisterd, herinnert zich niet meer wat gezond zijn is.

Ieder van ons heeft weleens in het porselein gehangen. Welnu, omdat empathie dit land finaal ontvlucht lijkt en de verst achtergeblevenen het dan misschien wél kunnen bevatten: armoede is als chronisch ziek zijn. Als koorts die maar niet wil overgaan. Het beïnvloedt elke minuut van elke dag van je leven als armoezaaier.

Er zijn in élke gemeente in dit land, van Sint-Joost-ten-Node tot Sint-Martens-Latem, nog altijd mensen die ’s ochtends wakker worden zonder te weten of ze tussen nu en het slapengaan iets zullen hebben gegeten. Gelegen onder vuile dekens op de achterbank van een oude Toyota Starlet; op een verdufte matras tussen vier vochtige muren; of bespuwd en bepist op koude straatstenen, als ze al niet halfdood zijn geslagen.

Minstens 680.000 mensen in dit land leven in armoede. De meesten zijn er nog niet zo erg aan toe als hierboven beschreven, maar één tegenvaller kan volstaan om het rijtje te vervoegen. Armoede is niet zozeer weinig middelen hebben, het is het totale gebrek aan enig vooruitzicht op beterschap en de grote waarschijnlijkheid van slechter.

Wat als we nu eens een jaartje geen wegenwerken laten uitvoeren? Geen put in het asfalt is dieper dan de afgrond waar deze 680.000 mensen voor staan. In dit land is een koers pas een koers als het halve peloton tegen de kasseien smakt, maar voorts mag niet de minste oneffenheid het asfalt ontsieren. Buiten een half miljoen verkeersdrempels. Daar is wel geld voor. Ondertussen moeten sommigen het stellen met een weekbudget van 25 euro.

Poot nog maar zo’n debiele voetgangersbrug neer voor die twaalf bejaarden per jaar die ze zullen gebruiken, leg half Antwerpen lam voor je megalomane Oosterweelklucht. 5 miljard euro voor iets wat oorspronkelijk 550 miljoen zou kosten, hoeveel politici en bestuursleden van allerlei schimmige comités hebben daarvan te eten gekregen? Hadden we niets van 4 miljard kunnen neerpoten en dat overige miljardje – bij dit soort projecten steekt het niet te nauw – aan iets zinnigs kunnen besteden?

Armoede zal er altijd zijn, hoor je dan. Tja. Met corona schijnen we ook te moeten leren leven. Voor slechts één van de twee worden kosten nog moeite gespaard. Slechts één van de twee bedreigt ook beleidsmakers.

