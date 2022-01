‘Archive 81’ is een raadsel verpakt in een mysterie gehuld in een geheim. Heerlijk

Mark Moorman zet de blik op oneindig. Vandaag: Archive 81.

In elke aflevering van de Archive 81 op Netflix zit wel een personage dat overstuur iets roept in de trant van ‘What the fuck is going on?’ Thuis deden we vrolijk mee. En in de acht afleveringen wordt wel veel duidelijk, maar gelukkig niet alles. Heerlijk, een raadsel verpakt in een mysterie gehuld in een geheim; net wat we nodig hadden. En voeg daar een atmosfeer aan toe die horrorklassiekers als Rosemary’s Baby, The Blair Witch Project en The Ring in herinnering roept en je hebt een Netflix-hit te pakken.

Zonder al te veel te verklappen wordt in de eerste aflevering de basisopzet duidelijk. Filmarchivaris Dan Turner (Mamoudou Athie) ontmoet Virgil Davenport (Martin Donovan), een zakenman die hem een intrigerend voorstel doet. Of hij voor heel veel geld een deels verbrand archief van videotapes uit 1994 kan restaureren en digitaliseren. De restauratie vindt plaats in een in de bossen gelegen oud hoofdkantoor van het bedrijf van Davenport, een soort brutalistisch labyrint dat zelf ook weer veel geheimen verbergt.

Het videomateriaal werd geschoten door Melody Pendras (Dina Shihabi), die in 1994 een documentaire over de bewoners van het appartementengebouw ‘The Visser’ probeerde te maken, dat in datzelfde jaar tot op de grond toe afbrandde. Dan Turner begint zich langzaam door het materiaal te werken, een soort audiovisueel dagboek van Melody, waarna we haar verhaal in een combinatie van heerlijk onheilspellende jaren 90-videokwaliteit en flashbacks terugzien. En dit is pas het begin. Waarbij ook gezegd moet worden dat zowel Dan en Melody in hun parallelle universums ook nog eens traumatische geheimen meedragen.

Er is de complexe plot (Wat is het geheim van het instituut in de bossen? Wat is het verhaal van The Visser en zijn excentrieke bewoners? Wat is de connectie tussen Dan en Melody?), maar Archive 81 is vooral een ouderwetse horrorserie waarbij geen middel onbeproefd wordt gelaten om je helemaal het lazarus te laten schrikken. Donkere gangen, geheimzinnige verschijningen, héél veel gesloten deuren en dat specifieke onbehagen dat hoort bij audiovisuele ruis (zie ook Poltergeist), dat de toegang tot een andere dimensie lijkt te verbergen.

Archive 81 houdt de aandacht vast door vrij lang te suggereren dat de mysterieuze gebeurtenissen zich ook wel eens in het hoofd van onze hoofdrolspelers zouden kunnen afspelen, alsof onze filmarchivaris familie is van schrijver Jack Torrance uit The Shining.

De serie is een bewerking van de gelijknamige populaire podcast, waarbij het archiefmateriaal uit beschadigde geluidsbanden bestond. De route van podcast naar serie wordt de laatste tijd vaker genomen en zou weleens een populaire bron van nieuw materiaal kunnen zijn. We zullen hier niet al te veel zeggen over de plot van Archive 81, alleen dat aan het slot de deur wagenwijd wordt geopend naar een tweede seizoen.

Archive 81 is nu te zien op Netflix.