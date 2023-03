‘Arcadia’ schittert vooral in zijn details

Ronald Meeus zet de blik op oneindig. Vandaag: nieuwe Eén-serie Arcadia.

Ik heb een baanbrekende scifireeks gezien op de openbare omroep. Gène Bervoets speelde er een belangrijke rol in. Xenon (1984) draaide rond technologische concepten die, bijna veertig jaar voor de doorbraak van ChatGPT, nog ronduit visionair waren: een kunstmatige intelligentie die zelfbewust wordt, via extrasensorische perceptie contact maakt met telepathisch begaafde lui, en aan het slot van de reeks via die weg zijn bewustzijn zelfs naar de hersenen van een van hen uploadt om te overleven? Poef, mind blown!

Ik moest er een paar keer aan denken tijdens de eerste vier afleveringen van Arcadia, die ik vooraf kon bekijken. Het is een ook wel aardige Vlaams-Nederlandse sciencefictionserie, op basis van een idee dat meer de huidige tijdgeest raakt: na een wereldwijde catastrofe leven mensen in van de boze buitenwereld afgesloten ommuurde zones, waar de inwoners hun vrijheid hebben moeten opofferen voor de veiligheid en het relatieve comfort dat de arme drommels aan de andere kant van dat hoge hek moeten missen. Centraal in dat regime staat een burgerscore die iedere inwoner toebedeeld krijgt, en die op basis van elementen als IQ, gezondheid en opleiding eenieders maatschappelijke ‘waarde’ vertegenwoordigt. Cruciaal: die score kan stijgen en dalen, dus u mooi koest houden is de boodschap.

De setting van Arcadia is veel interessanter dan het verhaal dat erin wordt verteld: de kroniek van een familie die wordt uitgekotst door dat mathematische systeem nadat de vader (Bervoets) heeft gesjoemeld met de score van zijn autistische dochter (Lynn Van Royen), omdat die anders in een mum van tijd zou worden gedeporteerd naar de onleefbare wereld buiten de poorten. Het idee is interessant, maar de gebeurtenissen zwalpen even doelloos in de rondte als de bedremmelde inwoners van deze steriele nachtmerrie. Het liefst nog in van die temerige slowmotioneffecten waarmee al te veel Vlaamse producties om een of andere reden heel hard op Scandinavische willen lijken.

Maar in zijn details schittert Arcadia wél. De makers hebben duidelijk zeer goed naar The Handmaid’s Tale en Black Mirror gekeken, net als naar scifiklassiekers als Logan’s Run, THX-1138 en Zardoz. Maar die invloeden werden niet gratuit naar de wereld van deze pokkedure reeks (1 miljoen per aflevering!) getransporteerd: je ziet overal details die kloppen, zoals de uitgesproken administratieve jobtitels (‘revisor’) die de uitvoerders van dit hardvochtige overheidsapparaat dragen, en het feit dat passagiers met een lage burgerscore terstond van een volle bus worden gejast. En met al dat brutalistisch erfgoed dat met name het Belgische landschap siert, in een troosteloos kaal beton dat perfect is als futuristisch decor, hoefden de makers niet eens al te gek te doen met computerachtergronden.