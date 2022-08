Arcade Fire-zanger Win Butler beschuldigd van seksueel wangedrag

De onberispelijke publieke reputatie van Win Butler is niet helemaal in overeenstemming met zijn gedrag buiten het podium, zeggen bronnen tegen Pitchfork. De vier vermeende slachtoffers van seksueel wangedrag, die hun verhaal anoniem doen, waren allen tussen de 18 en 23 jaar oud toen de incidenten plaatsvonden. Butler was toen tussen de 36 en 39 jaar oud. De meeste vrouwen waren fans van Arcade Fire.

Een van de vrouwen beschuldigt Butler van aanranding. In 2015 zou de zanger zonder toestemming zijn hand in de broek van deze vrouw hebben gestoken. Ook zou hij de vrouw hebben gezoend zonder dat zij dat wilde. Een andere vrouw stelt dat Butler om naaktfoto’s vroeg en ongevraagd seksueel getinte berichten stuurde. Hier waren onder meer foto’s bij van zijn geslachtsdeel. Ook nadat de vrouw aangaf dat zij daar niet van was gediend, bleef de zanger doorgaan. Pitchfork heeft screenshots van sms- en Instagram-berichten tussen de vrouwen en Butler bekeken.

De aantijgingen schaden de onberispelijke reputatie van de “feelgoodband met een feelgoodverhaal”, zegt Pitchwork. In een reactie aan de muzieksite heeft Butler de buitenechtelijke relaties toegegeven, maar hij ontkent dat er sprake is geweest van dwang. “Ik heb nog nooit een vrouw tegen haar wil aangeraakt”, stelt hij. “Ik ontken elke suggestie dat ik mezelf aan een vrouw heb opgedrongen of seksuele gunsten heb geëist. Hoewel deze relaties allemaal met wederzijds goedvinden waren, spijt het me heel erg voor iedereen die ik met mijn gedrag heb gekwetst.”