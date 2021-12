Apocalyptische dreiging en ondersneeuwend melodrama: dit zijn de platen van de week

Dave Gahan & Soulsavers – Imposter ★★★☆☆

“I fell in love with the actress”, zingt Dave Gahan ‘A Man Needs a Maid’ van Neil Young na op Imposter. “She was playing a part that I could understand.” Met deze coverplaat wilde de zanger van Depeche Mode inderdaad alle pijn, hoop en verlangen van de eerdere uitvoerders voelen, begrijpen en overdragen. De hommage die hij met Soulsavers brengt, zet die gevoelens nogal nadrukkelijk in de verf, maar in deze donkere feestdagen voelt een mens minder tegenstand om zijn gemoed te laten ondersneeuwen door melodrama. De songkeuze is ook om door een ringetje te halen: van Johnny Cash over Cat Power en Bob Dylan tot PJ Harvey en Mark Lanegan, van wie hij tien jaar geleden de microfoon overnam in Soulsavers. Eén criticus noemde Imposter een mijlpaal voor Dave Gahan, die even betekenisvol zal blijken als de American-serie voor Johnny Cash. Zou het? Welnee, daarvoor klinken de praatjes van Imposter op papier toch vaak nét iets beter dan op plaat.

Dave Gahan & Soulsavers – 'Imposter'. Beeld AP

Nas – Magic ★★★★☆

“I’m 21 years past the 27 club”, rapt Nas op zijn tweede plaat van 2021, “It’s like I went back into my past and then sped it up.” De New Yorkse hiphopveteraan herbeleeft hoorbaar zijn jeugd op Magic, dat hij met de hulp van de producer Hit-Boy creëerde. Die combi werkte prima op het vorige zomer verschenen King’s Disease II en ook in deze verse collectie tracks halen de jazzy, oldskool beats het beste in Nas naar boven. Zo vlijmscherp als in zijn hoogdagen, circa 1995, komt hij niet meer uit de hoek maar de charmes van deze oudere, bezadigdere Nas beklijven heus wel. Check de lome feelgoodtrack ‘Wave Gods’ waarin hij neus aan neus met A$AP Rocky flowt op een superbe beat van DJ Premier!

Nas – 'Magic'. Beeld RV

Bruce Springsteen & The E Street Band – The Legendary 1979 No Nukes Concerts ★★★★☆

“Mister, I ain’t a boy... no, I’m a man”, gromt The Boss in ‘The Promised Land’. Tegen het eind van de seventies staat hij als dertigjarige songschrijver op een kruispunt. Zijn transformatie naar sociaal bewogen stem lijkt bij dit concert ingezet. Deze antikernwapensshow kaderde in de toenmalige vrees voor een nucleaire meltdown. Die apocalyptische dreiging zit opmerkelijk genoeg vervat in deze van intensiteit en energie barstende performance, het epische ‘Jungleland’ maar ook in het van levensangst doordrongen podiumdebuut van ‘The River’. Ook de moeite waard: regisseur Thom Zimny restaureerde de korrelige filmbeelden van veertig jaar terug en knutselde zo een dot van een concertfilm bij elkaar.