Antwerpse Radio Minerva krijgt dan toch (opnieuw) FM-erkenning

De procedure rond het frequentiepakket was de voorbije jaren een ware soap. Nadat het frequentieplan uit 2017 een eerste keer was vernietigd in 2019 omdat een deel ervan niet was voorgelegd in een verplichte consultatieronde, nam toenmalig minister van Media Sven Gatz (Open Vld) een nieuwe beslissing, met daarbij een erkenning voor Radio Minerva. Maar ook die beslissing werd door de Raad van State - eerder dit jaar - naar de prullenbak verwezen omdat Gatz geen nieuwe oproep naar kandidaten had gedaan.

Huidig minister van Media Benjamin Dalle besloot na het arrest van de Raad van State om een nieuwe zogenaamde ‘beauty contest’ te organiseren om radiopakket 11 toe te wijzen. Alle geïnteresseerde kandidaten konden opnieuw een dossier indienen. Radio Minerva is ook ditmaal als winnaar uit de bus gekomen. Dalle stelt dat de gevolgde procedure diegene is met “de grootste rechtszekerheid”.

“Nu de onzekerheid weg is kan Minerva zonder zorgen de zomer ingaan en doen wat ze zo goed doen: fantastische radio maken”, stelt Dalle. “Hun dossier scoorde bijzonder hoog. We hebben in Vlaanderen bijzonder sterke lokale radiozenders, met vrijwilligers en gepassioneerde radiomakers. Ze bekleden een unieke positie in ons medialandschap en we moeten ze echt koesteren.”

Ook het feit dat Radio Minerva zich richt op een specifieke doelgroep, senioren, speelde mee in de gunstige beoordeling. “Ze brengen hits uit het verleden naar voren, wat voor veel senioren een enorme rijkdom is, maar ze combineren dat met gesprekken en met presentatoren die het beste van zichzelf geven”, vervolgt Dalle. “Uit de analyse is ook gebleken dat het inhoudelijk én op technisch vlak heel kwalitatief is.” Dalle geeft aan persoonlijk tevreden te zijn met het resultaat, maar benadrukt dat er een objectieve analyse is gebeurd.

Bij Radio Minerva is de opluchting alvast groot. “Er is een procedurefout gebeurt bij de vorige erkenningsronde en de Raad van State heeft onze erkenning toen geschorst, maar ons gelukkig nog laten uitzenden”, zegt voorzitter Frank Boekhoff. “De erkenning nu, in het jaar dat we 40 jaar bestaan, is eigenlijk de kroon op het werk voor ons. We hebben veel steun gekregen, van senioren maar ook van kinderen en kleinkinderen van luisteraars. Maar we hadden ook gewoon een goed voorbereid dossier en zijn er als beste uitgekomen.”

Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en Jan Jambon (N-VA) kwamen zaterdag het blijde nieuws mee verkondigen. “Ik ben echt enorm blij dat Radio Minerva mag blijven uitzenden”, reageerde Jambon. “Ik ken weinig initiatieven die zo verbindend zijn als deze schitterende, volkse radiozender.”