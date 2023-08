Antwerps label Lowlands herleeft als minifestival, ‘met een comeback van een van de beste livebands’

Maffe muziek en vinyl. Beide voorliefdes maakten dat het illustere Lowlands dertig jaar geleden het daglicht zag. Een lang leven bleek het Antwerpse distributielabel of de oprichter niet beschoren. Maar zondag herleeft Lowlands even, met een minifestival dat net zo eclectisch oogt als de voormalige vrijhaven voor jong talent en avant-garde ooit zelf was.

Vijftien jaar nadat Lowlands de boeken toedeed, en bijna tien jaar na de dood van bezieler Tom De Weerdt, eren ex-werknemers hun gezamenlijke verleden op Dokrijk: een nieuwe concertlocatie aan de Antwerpse droogdokken, 20 meter onder de zeespiegel. Het toepasselijk genaamde Everything Is Low is een eendagsfestival met enkele van de opvallendste acts en sympathisanten van het label.

Top of the bill is The Palitos. Wíé? David Bovée, Tomas de Smet en Roel Poriau leggen onder die naam na vijftien jaar stilte weer beslag op het repertoire van Think of One, een kosmopolitisch orkest dat ooit stuiterde tussen zwiepende jazz, kolkende folk, Weense wals en Arabische muziek. “Een comeback van een van de geweldigste livebands in Antwerpen en verre omstreken”, glundert ex-Lowlander Steven Platteeuw.

Verder slaan Rudy Trouvé en Elko Blijweert de handen in elkaar voor een greep uit de back catalogue van groepen als Kiss My Jazz, Gore Slut, Franco Saint De Bakker en Dead Man Ray. Mogelijk wipt dan ook Daan Stuyven even mee binnen, aangezien die net zo goed op de affiche staat. DAAN zal met weinig meer dan een loop station ‘verrassende versies’ van vroeger werk brengen. En ook Yves De Mey struint straks door de Nostalgie Avenue op Everything Is Low onder zijn drum-’n-bass-alias Eavesdropper.

Geen toeval: Lowlands Distribution was ooit een van de grote smaakmakers én wegbereiders voor dat genre. Maar ook big beat, indietronics of nu jazz vonden hun Belgische intrede dankzij deze poortwachters. Wie aan de eerste stappen van Burial, Buscemi, Bookashade, Jazzanova, Vive La Fête, Think of One, José González of DAAN denkt, moet ook in één adem Lowlands horen uit te spreken.

Vive La Fête. Beeld Getty Images

Actief muziek ontdekken

Tussen 1993 en 2008 voerde Tom De Weerdt een legertje van zelfverklaarde ‘lastpostmodernisten’ aan. Waanzinnige winstmarges zaten er van meet af aan niet in, maar de vinylfreak die De Weerdt was, liep uiteindelijk verloren in een markt die radicaal veranderde rond de eeuwwisseling. “Toms businessmodel bleek te snel niet meer leefbaar”, verzucht Peter Kums. Hij stond destijds mee aan de wieg van Lowlands Distribution, toen nog in de zolderkamer van De Weerdts moeder in Mortsel.

“We voorzagen de Benelux van cd’s, cassettes en vinyls die anders nergens in de winkel zouden liggen. In het streamingtijdperk is die functie overbodig geworden. Maar het DNA van Lowlands heeft volgens mij nog steeds, en misschien meer dan ooit, bestaansrecht. Gen Z zweert bij authenticiteit en actief muziek ontdekken: dat idee sluit perfect aan bij alles waar wij voor stonden. Ook obscuur talent als Iva Bittová vond onderdak bij ons.”

Van die Tsjechische avant-gardevioliste ging De Weerdt eigenhandig cd’s inslaan in het voormalige Tsjecho-Slovakije, herinnert Filip De Groote zich. “Nu ja, eigenlijk was het meer een ruildeal. Dan ging hij platen van Bryan Adams in de Fnac kopen om ze te ruilen tegen die van Iva Bittová. Die muziek verdeelde hij dan in de Benelux. Het waren vijftien fantastische jaren met een zotte idealist, die ons ook allemaal besmet heeft met zijn liefde voor muziek.”

Gatekeepers

Die liefde leverde Lowlands een mooie cultstatus op. Zo introduceerden zij drum-’n-bass in België nog lang voor Murdock ermee aan de slag ging. Later stond het distributielabel ook mee aan de wieg van minimal techno, dubstep en de kortstondige loungehype met Thievery Corporation. Daarnaast bood Lowlands de vinylplaten van Fatboy Slim of Sigur Rós als eerste aan.

“We hadden een unieke positie als gatekeepers”, weet De Groote. “Toms liefde voor vinyl zou Lowlands vandaag trouwens misschien weer helemaal modieus gemaakt hebben. Maar het échte belang van Lowlands zat voor mij in de uitzonderlijke eclectische mix die we wilden aanbieden. We haalden onze neus niet op voor commerciële muziek, maar het móést altijd een randje hebben. Geen randje? Geen interesse.”

De drie halen herinneringen op aan een rondslingerende cd-r van Burial die tussen alle promo-exemplaren op hun bureau belandde, maar waar ze meteen het grote potentieel van inzagen. “En laten we vooral José González niet vergeten”, zegt De Groote. “We werkten al langer op zijn muziek, en in 2005 was er dan ineens die iconische Sony-reclame met 250.000 gekleurde stuiterballen die zich een weg baanden door de straten van San Francisco. Daarvoor werd zijn versie van The Knife’s ‘Heartbeats’ gebruikt. De rest is, zoals dat heet, geschiedenis.”

Drie jaar later was het verhaal van Lowlands evenwel ook geschiedenis. “Het businessmodel van fysieke distributie bleek na 15 jaar steeds minder leefbaar”, geloven de drie. “Distributiepartners sneuvelden wereldwijd als dominosteentjes. Het was trouwens ook de tijd van de bankencrisis.”

Kums suggereert ook: “Tom was een muziekfreak pur sang. Dat zou mee geleid kunnen hebben tot onze ondergang. Hij ging eerder af op zijn buikgevoel en deed het in eerste instantie niet voor het geld”. De Groote knikt, maar ziet daar net ook het onmiskenbare belang van Lowlands in voor de Belpop: “Er was niemand die grote interesse toonde in Buscemi toen hij begon, maar kijk naar de carrière waarop die nu kan terugblikken. Vive La Fête? Dat was een half idee, en toch zag Tom er wat in. Waar majors en indielabels hun tanden op stuk beten, zag hij vaak een buitenkans.”

Dokrijk x Everything Is Low, zondag 13/8 aan Droogdokkenweg 4, Antwerpen