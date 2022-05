Antwerps jeugdtheater hetPaleis: ‘Wij blijven nog zeker vijf jaar in de Stadsschouwburg’

Het Antwerpse stadsbestuur besliste afgelopen weekend dat de Stadsschouwburg wordt afgebroken, omdat het gebouw geteisterd wordt door betonrot en een renovatie te duur uitvalt. “De Stadsschouwburg is geen gebouw dat warmte uitstraalt, en het kost vele miljoenen om het alleen al brandveilig te houden. Om het gebouw enigszins gebruiksvriendelijk en aangenaam te maken voor zowel theatergezelschappen als toeschouwers is een raming gebeurd, die uitkomt op 30 miljoen euro”, stelde Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever.

Naast concerten en spektakelshows van Studio 100 en Music Hall is de Stadsschouwburg aan de Antwerpse Oude Vaartplaats ook de thuisbasis van hetPaleis, het grootste jeugdtheater van Vlaanderen. Voor hen is de locatie, in het hart van de koekenstad, een belangrijke troef, zegt directeur Els De Bodt. “Het is belangrijk dat wij hier kunnen blijven. We zijn hier omringd door scholen, en die zijn heel belangrijk voor ons publiek. Bovendien zijn we hier ook hyperbereikbaar voor scholen of gezinnen die uit groot Antwerpen moeten komen.”

‘Niet wachten’

Voorlopig is hetPaleis echter nog niet dakloos. “De stad onderzoekt de komende twee jaar wat in de plaats moet komen”, weet De Bodt. “Tegen eind 2024 wordt de knoop definitief doorgehakt en dan begint het nog maar. Wij zitten de komende vijf jaar nog zeker hier.”

Als het van De Bodt afhangt, geldt dat ook voor de jaren daarna. “Wij gaan niet wachten op het onderzoek van de stad, we zullen zelf een haalbaarheidsstudie doen. Voor ons zou het bijvoorbeeld ook een mogelijkheid zijn om het karkas van het huidige gebouw te behouden. We mogen ons eisenplan ook voorleggen aan de stad.”

HetPaleis gaat daarvoor in gesprek met andere partners in de stad. “Om eventueel een groot kinderkunstencentrum uit te bouwen, met daarin plaats voor een bibliotheek, een concertzaal, een filmzaal, het buitengewoon kunstonderwijs, dat nu vaak in oude gebouwen gehuisvest is... Het is daarom dat we ook een haalbaarheidsstudie uitvoeren.”

Voor de activiteiten van de Stadsschouwburg zelf, zoals grote musicals, revues en concerten, wordt een nieuw theatercomplex aan de Rijnkaai overwogen, weet De Bodt. “Maar wij zouden het liefst hier blijven.”