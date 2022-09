Antwerpen krijgt schrijversbal en nieuw boekenfestival rondom KMSKA

De Boekenmaand opent op zaterdag 29 oktober met een heus schrijversbal in het vernieuwde, net geopende KMSKA. Daar worden statements vanuit de Vlaamse politiek en het Boekenoverleg verwacht. Het is bedoeld voor schrijvers en professionelen uit de sector. De dag erna, op zondag, is er wél een openingspublieksfestival voorzien, dat zich afspeelt in en rond het KMSKA en het Zuid, met zo’n dertig auteurs. Organisator hiervan is Behoud de Begeerte, die benadrukt dat het geen remake beoogt van het ter ziele gegane Zuiderzinnen. “Het wordt geen strikt literair festival, allerlei genres komen aan bod, bijvoorbeeld ook kookboeken. Ook partners als veilinghuis Bernaerts, brasseries en galeries hebben een inbreng”, klinkt het. Het gebeuren moet uitgroeien tot een jaarlijks boekenfestival aan het Zuid.

Verder is er elke week van de Boekenmaand een boekenevent voorzien in Antwerpen, met in het weekend van 5 en 6 november onder meer het prestigieuze Crossing Border, op 19 november een Vertelfestival in MAS en Permeke én eind november de tiende feesteditie van Grafixx, met grafiek, graphic novel en zines in De Studio. Zo hoopt Antwerpen Boekenstad de leemte op te vullen die ontstond door de afgelasting van Lees!, nadat er forse onenigheid ontstond bij uitgevers en in het Vlaamse boekenvak.