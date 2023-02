‘Ant-Man and the Wasp’: mierenneuken over kwantummechanica ★★☆☆☆

Paul Rudd (Ant-Man) en Evangeline Lilly (the Wasp) schoppen het vijfde hoofdstuk van de superheldengigant Marvel op gang met Quantumania. Een film waarin Ant-Man samen met zijn dochter, vrouw en schoonouders ongewild in het kwantumrijk, een realiteit zonder tijd en ruimte, sukkelt. Alsof eeuwig gevangen zitten op een onbekende planeet met je schoonouders al niet erg genoeg is, heerst er ook nog een moorddadige tiran genaamd Keng. U voelt het al komen, die neemt het uiteindelijk op tegen onze Marvel-helden.

Ant-Man moet het hebben van zijn menselijkheid, je charmante buurman die toevallig een gek pak draagt. Maar nu Paul Rudd en de zijne door tijdzones en parallelle universa vliegen, verliest de trilogie haar eigenheid. De Hulk is sterk, Thor groots, Iron Man geniaal en Spider-Man onschuldig. Maar zonder menselijke touch zijn Ant-Man en de Wasp hooguit een stoel met drie poten, ondersteund door een Star Wars-setting, een goede cast en sterke beelden.

Een ander probleem is dat het verhaal nooit echt weet te boeien. Alles lijkt wat triviaal en nieuwe karakters missen achtergrond. De nieuwe wereld zagen we al in Star Wars of Metropolis en verschillende verhaallijnen lopen domweg dood. Daarom voelt het geheel aan als verplichte lectuur met hier en daar een mooie krul. En dat is het eigenlijk ook, want zonder deze film snap je hoogstwaarschijnlijk geen snars van iets dat nog komen gaat. Dat illustreert de sterkte van productiehuis Marvel: je moet naar een flauwe Quantumania om een volgende klepper in hun arsenaal te begrijpen.

Het is natuurlijk niet al deceptie wat de klok slaat. De humor is verbazend subtiel en bijwijlen echt grappig, de special effects blijven wonderbaarlijk mooi. En dochter Cassey (Kathryn Love Newton) brengt broodnodige diepgang in de wereld van Ant-Man. De dochter-vaderrelatie houdt de film op emotioneel vlak recht.

Om het met de catchphrase van deze Ant-Man samen te vatten: “There is room for improvement”, al zal dat de miljoenen fans worst wezen. Na Quantumania staan zij namelijk helemaal klaar voor een resem superheldengeweld in een nieuw Marvel hoofdstuk. Dat is dan ook de enige reden waarom u naar Ant-Man and the Wasp: Quantumania moet gaan kijken.