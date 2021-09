‘Anouk Matton Privé’ is de folterkamer van de hedendaagse Vlaamse tv

Elmo Lê van zet de blik op oneindig. Vandaag: Anouk Matton Privé op VTM2.

Het internet kan een leven verrijken. Sinds de intrede van de LAN-verbinding ben je slechts enkele clicks verwijderd van een potentiële pennenvriend die vanuit een kamer van twee bij twee in een banlieue van Vilnius naar je bezorgdheden luistert. Er wordt al snel lacherig gedaan over een internetvriendschap, maar niet iedereen is gemaakt om vanop een barkruk vrienden te ronselen.

In België had je Netlog, vanaf 2006 het virtuele vakantieoord voor wie geboren was tussen 1990 en 1994. Ik heb er een verleden onder de naam PartyHarder_, maar in werkelijkheid was ik de softie die op vrijdagavond als eerste in zijn nest kroop, terwijl leeftijdsgenoten in een parochiezaal Bacardi Breezer in het bloed pompten op de tonen van ‘Put Your Hands Up for Detroit’. Dat waren de tijden.

Op Netlog kwam ik in contact met allerlei types, van een emo uit Tienen tot een tecktoniker uit Zoersel. Ik zou begot niet weten hoe het hen nu vergaat, maar één persoon wiens username ik mij jammer genoeg niet meer herinner, is mij blijven achtervolgen: Anouk Matton, toen een model, nu een dj en de wederhelft van Dimitri Vegas.

Er is veel veranderd sinds ze in 2008 ‘Partyharder!’ naar mij riep op de camping van Pukkelpop. Ze heeft onder haar artiestennaam MATTN al meermaals het voetvolk op Tomorrowland aan het dansen gebracht en bezit een villa met zwembad in Schoten. Tegenwoordig loopt op VTM2 haar eigen realityshow Anouk Matton Privé. ‘Waarom?’ is een terechte vraag, maar niemand die daar een duidelijk antwoord op kan formuleren.

Alles wat Anouk Matton dezer dagen uitvreet, hoe oninteressant het ook is, wordt vastgelegd door een cameraploeg. “Hebben jullie filters om er beter uit te zien op tv?”, waren haar eerste woorden, waarin elke zichzelf respecterende kijker een noodsignaal herkende. Na drie minuten had ze al twee keer aan iemand van de Kardashians gerefereerd, wat een nog duidelijkere waarschuwing was. Anouk Matton Privé is de folterkamer van de hedendaagse Vlaamse tv.

Bij momenten had de eerste aflevering van de realityshow iets weg van absurdistische satire. Anouk Matton en haar beste vriendin Jill consulteerden “een spirituele psychologe, allez nee, eerder een lifecoach” die hen via FaceTime beviel om met een bos zwavelstokken alle negatieve energie uit het huis te jagen. Ze deed al die moeite in functie van haar zwangerschap. Later zou Matton een baby een “accessoire” noemen, nog geen drie tellen later floepte ze er de woorden “mijn nieuwe handtas” uit.

Ik kan nog meer gênante scènes aanhalen, maar ik moet ervandoor. Na het zien van Anouk Matton Privé is een bezoek aan de spoedafdeling om de ernst van de opgelopen hersenschade op te meten ten zeerste aangeraden.

Anouk Matton Privé, elke maandag om 21.40 uur op VTM2.