Annelies Beck houdt kinderen een spiegel voor in nieuw boek

Het is niet voor het eerst dat kinderboekenauteurs in de weer zijn met filosofische denkbeelden. Kijk maar naar Stine Jensen die in De filotective op zoek ging “naar wijsheid en waarheid” en op die manier door de wereld van de filosofen – van Socrates tot Wittgenstein – reisde. Maar bij Annelies Beck liggen de kaarten anders geschud. In Gedachten denken bedrijft ze eerder filosofie in de praktijk.

Na haar twee romans Over het kanaal (2011) en Toekomstkoorts (2016) komt de VRT-journaliste nu met haar eerste volwaardige kinderboek, nadat ze eerder al enkele prentenboeken vertaalde. In Gedachten denken houdt Beck kinderen een spiegel voor over hun gedachtegangen. Hoe werken gedachten, en kunnen we ze sturen? Kun je ze laten verdwijnen of ze juist vasthouden? Dat vraagt het meisje Noor zich af. “Zijn gedachten er altijd? Als je ze denkt, zijn ze er. Sommige sluimeren zonder dat je het merkt. Andere overvallen je onverhoeds.” Er valt best veel te vertellen over het ontstaan van gedachten, merk je gaandeweg in dit precieuze boek. Gedachten komen en gaan, hoe hardnekkig je ze ook probeert in te kapselen, soms ontglippen ze je weer. Maar gedachten leiden uiteraard ook “tot daden”: “Dan zakken gedachten van je hoofd naar je mond en hart, naar je handen en voeten. Dan wordt denken doen.”

We zien hoe Noor zich door landschappen en etherische omgevingen, maar ook in een bibliotheek begeeft. De potloodtekeningen van Zilveren Penseelwinnaar Hanneke Siemensma zijn een tikje soft, zij het delicaat. Beck demonstreert vernuftig hoe gedachten zowel “noodzakelijke, vervelende als heerlijke dingen” zijn, en hoe zwaar of licht onze geest zich kan verheffen.