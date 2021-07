Nieuws Radio

Ann Reymen neemt afscheid van MNM en stapt over naar Radio 2

Ann Reymen maakt deze zomer de overstap. Beeld rv

Ann Reymen neemt na twaalf jaar afscheid van MNM. Ze maakt deze zomer de overstap naar Radio 2. Dat laat de zender weten via een persbericht. Ann Reymen was er al vanaf de start van MNM in 2009 bij. Jarenlang was ze een van de stemmen in de voormiddag, en sinds enkele jaren nam ze het middagslot voor haar rekening.