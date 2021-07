Nieuws Kunst

Ann Demeester verruilt Frans Hals Museum voor Kunsthaus Zürich

Ann DeMeester. Beeld filmbeeld

Directeur Ann Demeester vertrekt bij het Frans Hals Museum in Haarlem. Onze landgenote gaat aan de slag als directeur van het Kunsthaus Zürich in Zwitserland. Demeester (1975) begon in 2014 bij het Frans Hals Museum en stopt op 1 februari volgend jaar. Op 1 januari 2023 treedt ze officieel in dienst in Zürich.