‘Animals’ is een ondraaglijke maar noodzakelijke film over de eerste homofobe moord in België ★★★★☆

In 2012 werd Ihsane Jarfi vermoord om wie hij was. Vier mannen ontvoerden hem, kleedden hem uit, vernederden en sloegen hem, tot de adem uit zijn lijf verdween. Omdat Ihsane homo was en in hun ogen dus niet mocht bestaan.

Het is een verhaal van zo’n onmenselijke gruwelijkheid dat je nauwelijks in staat bent om het te bevatten. Daarom maakte regisseur Nabil Ben Yadir Animals, een gefictionaliseerde verfilming van wat officieel de eerste homofobe moord in België was. Zijn film, opgebouwd in drie delen, omzeilt de zelfbeschermingsmechanismen van onze geest door concrete beelden te plakken op het onvoorstelbare.

In het eerste deel leren we de protagonist (die hier Brahim heet en wordt gespeeld door Soufiane Chilah) kennen op een verjaardagsfeest bij zijn ouders. Er hangt spanning in de lucht, de camera zit Brahim rusteloos achterna. Vandaag wil hij Thomas, de man met wie hij al vijf jaar een relatie heeft, aan zijn familie voorstellen. We krijgen een pakkend beeld van een jongeman die geprangd zit tussen culturen en identiteiten. Een kameleon die klaar is om kleur te bekennen.

Pure horror

Die hoop wordt brutaal platgeslagen in het ronduit helse tweede deel van de film, waar Brahim de speelbal wordt van vier bullebakken. Ben Yadir filmt hun wandaden sober, zonder effectbejag. Net door dat zakelijk realisme is dit wellicht de meest verpletterende sequentie uit de Belgische filmgeschiedenis. Je voelt niet alleen de fysieke pijn maar ook de verschrikkelijke eenzaamheid van Brahim. En doordat Ben Yadir het ergste geweld in beeld brengt via de gsm’s van de moordenaars ervaar je tegelijk de ijzingwekkende afstand die zij ten aanzien van hun eigen daden voelen. Pure horror.

Het derde en laatste deel roept minstens evenveel weerstand op. Alsof Ben Yadir door een spiegel stapt haakt hij nu de camera vast aan een van de daders (rol van Gianni Guettaf). Hij toont ons zijn onverschilligheid, maar hint ook op mogelijke verklaringen. Zonder sympathie te vragen voor een moordenaar durft Ben Yadir licht te werpen op de olifant in de kamer: fragiele, problematische mannelijkheid.

Animals is een ondraaglijke maar noodzakelijke film, en de meest geslaagde van Ben Yadir sinds Les Barons. In La marche en Dode hoek legde hij zijn boodschap er nog vuistdik op, nu laat hij zijn film voor zich spreken.

Animals speelt vanaf morgen in de bioscoop.