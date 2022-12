Angstaanvallen, kleurboeken en abortus: dit zijn de beste podcasts van deze week

Leven met angst

Leen Dendievel, Lieven Scheire, Otto-Jan Ham… In de media kon je de voorbije jaren wel vaker getuigenissen lezen van bekende mensen die kampten met angst- en paniekaanvallen. Ook freelancejournalist Sofie Steenhaut weet er al alles van. Ze was zestien toen ze symptomen kreeg van wat een angst- en depressieve stoornis bleek te zijn. Haar eigen ervaringen gebruikt ze nu om daar een achtdelige podcast over te maken, Club Angst. Een club, ja, want Steenhaut deed op de radio een oproep naar andere mensen die met ‘anxiety’ kampen om samen een club te vormen. In de achtdelige podcastreeks praat ze met de clubleden over paniekaanvallen en met experts die er duiding over geven.

Club Angst, via VRT Max en alle andere podcastplatformen.

Op zoek naar Emmy

Het is een van de vreemdste rages: kleurboeken voor volwassenen. Ook de Nederlander Daan Windhorst deed het, maar tijdens de lockdown kocht hij eentje met slechts veertien, soms van elders gejatte tekeningen. Windhorst was meteen nieuwsgierig. Wie is die Emmy Sinclaire die dit boek maakte? In deze vermakelijke podcast met veel zijwegen zoekt hij het antwoord.

Wie is Emmy?, op alle podcastplatformen.

Duiding over abortus

Apple maakte deze week voor het eerst bekend wat volgens hen de beste podcast van het jaar is. Als statement kon het meteen tellen: het bedrijf koos voor de vierdelige reeks van de bekende Amerikaanse podcast Slow Burn, waarin de voorgeschiedenis van het Roe v. Wade-arrest, dat abortus mogelijk maakte in de VS, haarfijn uit de doeken werd gedaan.

5-4, te beluisteren via de verschillende platformen.