Angelina Jolie haalt uit naar Weinstein en Brad Pitt

“Het is geen verrassing: Harvey Weinstein”, antwoordt Angelina Jolie op de vraag wanneer ze zich voor het eerst niet gerespecteerd voelde in de filmwereld. In het allereerste artikel met MeToo-beschuldigingen tegen Weinstein in The New York Times in 2017, had Jolie al kort verklaard dat hij ‘ongewenste avances’ had gemaakt in een hotelkamer toen ze 21 was.

Het was meer dan een onschuldige versierpoging, zegt ze in The Guardian: “Als je uit de kamer weggeraakt, denk je dat hij enkel een mislukte poging heeft gedaan. Maar de realiteit is dat die ervaring op zich ook een aanranding is.”

Jolie zegt dat ze daarna rollen in films als The Aviator weigerde omdat Weinstein erbij betrokken was. “Ik werkte nooit meer met hem en het was moeilijk toen Brad dat wel deed”. Haar ex-man Brad Pitt speelde mee in de Tarantino-film Inglourious Basterds uit 2009, die deels door The Weinstein Company werd geproduceerd. “We hebben er ruzie over gemaakt. Natuurlijk deed het pijn.”