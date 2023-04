Angèle schittert in de VS: ‘Ik zie niet in waarom Amerika niet klaar zou zijn voor een Franstalige artiest’

Kan Angèle de VS veroveren met Franstalige muziek? De Belgische zangeres trapte haar Noord-Amerikaanse tournee begin deze maand af. Ondertussen schitterde ze al op vier concerten met een ongetwijfeld hoogtepunt op het podium van het Coachella-festival in de woestijn van Californië.

Thierry Coljon, schrijver en muziekjournalist bij Le Soir: “Ik zie niet in waarom Amerika niet klaar zou zijn voor een exclusief Franstalige artiest. Het blijft exceptioneel, maar van tijd tot tijd bereikt een Franstalige toch de hitlijsten van de VS. Kijk naar Soeur Sourire, Plastic Bertrand, Vanessa Paradis en Serge Gainsbourg.”

De Belgische zangeres stond dit weekend voor het eerst op het wereldbekende festival Coachella. “Hier optreden is eigenlijk veel minder stresserend dan in Frankrijk”, geeft Angèle (27) net voor haar optreden toe aan het Franse persagentschap AFP. “Het publiek ziet me hier pas voor de eerste keer. Ik kan gewoon mezelf zijn en zingen en gedragen hoe ik wil.” Met die gesteldheid ging Angèle het podium op en dat palmde ze dan ook gelijk in. Voor heel even lag een stukje van de Amerikaanse woestijn aan haar voeten.

Twitter stroomde vol met positieve reacties: “Is het publiek nu mee aan het zingen in het Frans? WOW” en “Wat een ‘queen’”. Het Amerikaanse magazine Rolling Stone looft het zangtalent: “De Belgische ster leverde waarschijnlijk het enige pure pop-optreden van de avond.” En volgens de LA Times is het duidelijk: “Ze is met gemak de bekendste Belgische artiest sinds Stromae.” Zelf deelde ze na afloop van het optreden mee dat ze nog steeds op een “petit nuage” zat.

Het concert is een jongste halte in de carrière van Angèle sinds ze in 2018 doorbrak met haar single ‘Tout Oublier’. Nog geen jaar later bracht ook ‘Balance ton quoi’ de ster in de Belgische en Franse hitlijsten. Sindsdien is ze een vaste waarde in onze muziekscene.

Haar samenwerking met de wereldberoemde zangeres Dua Lipa bracht haar nog een reuzenstap verder. Hun nummer ‘Fever’ is ondertussen al zo’n 314 miljoen keer gestreamd en bracht haar tot bij het Amerikaanse publiek. “Ze kennen zelfs de lyrics al”, vertelt ze. De zangeres waagt zich in enkele liedjes aan het Engels. “Maar het schrijven van teksten is toch helemaal anders. Ik kan me het best uitdrukken in mijn eigen taal.”

Volgens Coljon heeft de Belgische alle kwaliteiten om in de VS door te breken: “Het visuele aspect heeft Angèle helemaal mee. Ze is zowel sexy als schattig en ze danst geweldig. In het publiek zitten er alleen maar Engelstaligen. Hoe Angèle toch dat jonge publiek kan bereiken? Daar is één antwoord op: Google Translate.”