Angèle opnieuw topfavoriet bij MIA’s, revanche voor Zwangere Guy? Dit zijn de nominaties

Bij de laatste uitreiking van de MIA’s, in februari 2020, kwam de Brusselse zangeres Angèle met vijf prijzen als grote winnaar uit de bus. Twee jaar later is ze opnieuw topfavoriet: Angèle is genomineerd in de categorieën pop, solo vrouw, auteur/componist en videoclip, voor haar nummer ‘Bruxelles, je t’aime’. In alle vier die categorieën kwam ze twee jaar geleden als winnaar uit de enveloppe.

Ze is ook de enige artiest die zowel kans maakt in de categorie ‘hit van het jaar 2020' (voor ‘Oui ou non’) als in de categorie ‘hit van het jaar 2021' (voor ‘Fever’, samen met Dua Lipa). De ‘hit van het jaar’ wordt twee keer verkozen omdat de uitreiking vorig jaar werd uitgesteld.

Niet langer ‘urban’

Andere genomineerden in de hitcategorieën zijn Metejoor feat. Babet, Camille en Jaap Reesema & Pommelien Thijs (voor 2021) en Niels Destadsbader, Lost Frequencies en Regi (voor 2020). Die laatste steekt nog vier andere nominaties op zak, voor live act, dance, album (Vergeet de tijd) en producer.

Daarmee heeft hij evenveel nominaties als Balthazar (alternative, groep, live act, artwork en album, voor Sand) en Zwangere Guy (live act, auteur/componist, solo man, Nederlandstalig en hiphop/R&B.) Twee jaar geleden was het Brusselse hiphopfenomeen nog zeven keer genomineerd, maar ging hij uiteindelijk met lege handen naar huis.

Lees ook Angèle legt persoonlijke demonen aan de ketting in haar documentaire

‘Hiphop/R&B’ is overigens een nieuwe naam voor de categorie die vroeger ‘urban’ heette. Naast Zwangere Guy zijn Tourist LeMC, Yong Tello en Lous and the Yakuza genomineerd. Voor die laatste is het de eerste nominatie voor een MIA. Andere nieuwkomers zijn onder anderen Meskerem Mees en Sylvie Kreusch, die beiden voor vier prijzen strijden, waaronder album, alternative en solo vrouw.

In zes categorieën, waaronder live act en auteur/componist, kiest de muzieksector zelf een winnaar. In de dertien andere categorieën, waaronder de ‘hits van het jaar’, bepaalt het publiek wie de prijs mee naar huis mag nemen. Stemmen kan tot 12 december op mias.be. De prijsuitreiking vindt, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen, plaats op 3 februari 2022.