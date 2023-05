Angèle openhartig over liefdesleven: ‘Ik ben niet alleen bi, ik ben zelfs panseksueel’

“Ik kan verliefd worden op een jongen, een meisje, een non-binair persoon of een transgender persoon”, legde de Brusselse zangeres uit. Panseksueel betekent dat je verliefd wordt op mensen, ongeacht wat voor geslacht of genderidentiteit iemand heeft. “Het gevoel van liefde, vlinders in je buik hebben, of het nu met een meisje of een jongen is, voor mij is het hetzelfde.”

Angèle was 23 jaar toen ze ontdekte dat ze zich ook tot vrouwen aangetrokken voelde. Toch ervaarde ze als jong meisje ook al gevoelens voor andere meisjes, maar omdat ze zich schaamde en dacht dat het “niet normaal” was, probeerde ze het te negeren. “Tussen wat we voelen en wat we onszelf toegeven, kunnen jaren verstrijken. Ik heb 23 jaar gewacht voordat ik opbiechtte dat ik verliefd was op een meisje”, vervolgde ze in het interview met France 2. “Ik wilde niet meer dat het een geheim was. Toen ik een kind was, wilde ik niet stilstaan ​​bij de gevoelens die ik had voor een meisje. Ik dacht dat het niet normaal was, omdat ik enkel heterokoppels rond me zag.”