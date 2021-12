Angèle - Nonante-cinq: een gejaagd hart, tot bedaren gebracht ★★★★☆

“Le retour de la reine!” lazen we onlangs in uitbundige drukletters. Drie jaar na het monstersucces van Brol staan alle ogen inderdaad gericht op de comeback van popprinses Angèle. Die terugkeer gebeurt evenwel opvallend en sourdine.

Een euforisch, op stadionmaat gesneden album is dit expliciet niét. De vooruitgestuurde ode aan de belgitude van ‘Bruxelles je t’aime’ grossiert nog in enige vrolijkheid. En ook het dansbare ‘Plus de sens’ is zo’n opkikker, hoewel ze een treurig pleidooi houdt voor amnesie om alle angst voor de toekomst te vergeten. In het pulserende ‘Démons’, een duet met haar vriend Damso, spreekt ze dan weer over “Mes ennemis qui me tuent.” Op Brol (La Suite) had ze het al over die kwelgeesten: slapeloosheid, huilbuien en angstaanvallen.

Elders zingt Angèle over huiselijk geweld in het hartverscheurende ‘Tempête’. Maar meestal peilt ze gewoon in haar eigen zielenleven. Het lijkt vaak alsof je een voyeuristische blik werpt op haar dagboek. Zo zingt ze over liefdesverdriet (‘Solo’, ‘On s’habitue’) en verpletterende ruzies (‘Taxi’). In ‘Profite’ verzucht ze ook: “Je me sens comme une merde.” Gelukkig geurt de productie frisser. Zelfs wanneer je het stelt met een solitaire piano die ‘Mauvais Rêves’ of ‘Mots Justes’ stut. Die songs geven aan waar het zwaartepunt van deze plaat ligt: bij verdriet, twijfel en angst.

De onderwerpen op haar debuut waren universeler, maar deze introspectieve aanpak toont Angèle moediger en openhartiger. Om die reden moet de computer al eens vaker wijken voor orgeltjes, gitaar, drums en bas. Geregeld laat ze zich ook inspireren door de stratosfeerpop van Tame Impala. In het spacey refrein van ‘Démons’ bijvoorbeeld, maar ook in de baslijn van ‘Libre’, die het nadrukkelijk aanlegt met ‘The Less I Know the Better’.

Zowel in de songs als op de hoes wilde Angèle de rollercoaster van de voorbije drie jaar aanschouwelijk maken. De whiplash wordt onderzocht, het gejaagde hart tot bedaren gebracht. Na de waanzin in een wervelende buitenwereld is Angèle bewust op de rem gaan staan. Het voordeel: geen énkele keer vliegt ze uit de bocht op Nonante-cinq. (GVA)

Nonante-cinq is uit bij Angèle VL Records, Initial Artist Services