Angèle legt persoonlijke demonen aan de ketting in haar documentaire

Gunter Van Assche zet de blik op oneindig. Vandaag: de Netflix-documentaire Angèle.

Staat u me toe om tot een schaamteloze confessie over te gaan? Bij wijlen valt het zwaar om enig inlevingsvermogen te vertonen bij de impedimenten van bespottelijk mooie mensen. De struikelblokken van de populairste jongens op school konden me steeds gestolen worden. De onzekerheden van social influencers? Ik lach ze manisch schaterend weg. En de sores van de superster, die zullen me evengoed een zorg wezen. Net als de ongemakken van de Hollywood-diva. See if I care. Daar speelt geen onverholen jaloezie bij. Het komt gewoon grotesk over om medelijden op te brengen voor de glimmendste exemplaren van dit menselijke ras, die een hobbeltje op hun weg ontmoeten.

Dat beperkte inlevingsvermogen komt allicht doordat ik een wanstaltige hansworst ben, wiens dagelijkse angst eruit bestaat om forensen niet spontaan tot kokhalzen aan te zetten wanneer ik hun blikveld kruis. Draag dat juk maar eens, muthafucka’s! Dat mijn moeder moedig weigerde om een strootje te gebruiken om me op veilige afstand borstvoeding te geven, geldt nog steeds als een daad van onverdroten heldenmoed.

Maar goed, sommige mensen hebben het dus nóg zwaarder. Angèle bijvoorbeeld, die anderhalf uur lang net iets dieper dan gewoonlijk in haar zielenleven laat pieren voor Netflix. Daarbij komen nogal wat first world problems bovendrijven, die op papier onbenullig lijken. Maar de grote kracht van deze documentaire is dat je zowaar een paar keer tot tranen ontroerd wordt. Angèle is overduidelijk bloedmooi, succesvol en elegant – en dat in zowat elk shot! Maar ze countert dat subtiel door te vertellen hoe haar moeder haar op 4-jarige leeftijd al inpeperde dat je met looks alleen nergens raakt, door boertige portretten in te lassen en – belangrijker nog – nooit de route van de minste weerstand te kiezen.

“Mensen zien mij niet. Ik ben alleen de dochter van.” Die woorden vertrouwde Angèle Van Laeken tien jaar geleden toe aan haar dagboek, waaruit ze af en toe voorleest in de documentaire. Met ouders die zowel op tv als op het podium grote sier maken, en een broer Roméo Elvis die haar voorgaat qua succes, zou je sowieso de moed laten zakken. Maar je moedigt haar mee aan terwijl ze uitgejouwd wordt door het publiek van Damso, je balt je vuisten wanneer ze vertelt over onbeschaamd gedrag van fans, en je schiet vol wanneer ze bedremmeld toegeeft: “Ik weet niet meer wie ik ben. Ik werk meer dan ik adem. Ik stik gewoon.”

De liefde voor Angèle wordt alleen nog groter wanneer ze vertelt hoe een tv-presentator haar uit de kast dwong als biseksuele popster, of het mannenblad Playboy haar in de luren legde. Net voor haar grote doorbraak krijgt haar zelfvertrouwen een serieuze deuk, wanneer het blad een seminaaktfoto publiceert die de zangeres uitdrukkelijk verboden had. Opnieuw werd ze herleid tot ‘de dochter van’, en dan nog in een seksuele context. “Het voelde als een publieke vernedering.”

Hoe zwaar weegt de tol van de roem? De een legt het aan met heroïne, de ander met een zelfvernietigingsknop. Dat Angèle haar persoonlijke demonen aan de ketting legt met deze charmante documentaire lijkt het beste alternatief.

Angèle is te bekijken op Netflix.