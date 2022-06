Angel Olsen en Sharon Van Etten verschillen zoveel als ze overlappen, maar hun albums bieden houvast in tijden van persoonlijk leed

Sharon Van Etten en Angel Olsen namen tijdens de pandemie een duet op. De ene bracht net een plaat uit, de andere doet dat morgen. Het zijn twee volstrekt verschillende albums, maar de nieuwbakken vriendinnen delen wel de behoefte aan geborgenheid en de drang om naar zichzelf te zoeken.

Ze waren kennissen zoals zo veel muzikanten kennissen zijn. Een vriendelijke goeiedag, een high five in de backstage. Maar samengewerkt hadden ze nog nooit. Tot Sharon Van Etten in juni 2020 zei: “Zullen we samenwerken?” Waarop Angel Olsen iets moet hebben geantwoord als: “Ik dacht dat je het nooit zou vragen.” Hun duet Like I Used To werd een muzikaal lichtpunt van het concertarme jaar 2021 en kan vandaag gelezen worden als een ironisch blik op de pandemie: “Waiting inside like I used to / Avoiding big crowds like I used to.”

Olsen brengt vrijdag haar nieuwe plaat Big Time uit en daarop is te horen hoe zij de afgelopen tijd helemaal niets kon doen zoals ze het gewend was. De zangeres kwam er tijdens de pandemie achter dat ze ook op vrouwen valt, vormde een koppel met schrijfster Beau Thibodeaux en een paar dagen nadat ze dat aan haar adoptie-ouders had verteld, was haar vader gestorven. Enkele weken later volgde haar moeder. “And I’m losin’ I’m losin’ I’ve left it behind / Guess I had to be losin’ to get here on time”, zingt ze in het refrein van de single met dezelfde titel als de plaat.

Waar zij probeert om los te laten, zingt Van Etten op het pas uitgekomen We’ve Been Going Through This All Wrong net over vasthouden. “Don’t turn your back, don’t leave”, zingt ze voor haar vijfjarige zoontje. “Ik voel me constant schuldig tegenover hem”, vertelt ze erbij in Humo. “Ik wil niets liever dan optreden, maar dan mis ik mogelijk belangrijke momenten in zijn leven. Ik hou van het gezinsleven en ik kook graag, maar ik kan ook niet zonder mijn muziek. Ik kan alleen maar hopen dat hij het op een dag begrijpt.”

Bubbel

Om te komen bij de muziek die ze nu heeft uitgebracht, had Van Etten veel tijd nodig. Ze nam de plaat eerst op met gastmuzikanten, maar gooide die opnames weg en greep terug naar haar oude band omdat ze zich eigenaar wilde voelen over haar eigen muziek. “Deze plaat gaat over verbinding, hoe we ons tot elkaar verhouden en hoe we een en ander kunnen herbekijken om ons leven te verbeteren en dat van anderen meer betekenis te geven”, zegt ze. “We blikken terug op de beslissingen die we hebben genomen, de relaties die we hebben gehad en hoe dat alles ons heeft beïnvloed. We zouden daar eigenlijk de hele tijd over moeten nadenken, maar nog meer in crisistijden.”

Sharon Van Etten: 'Deze plaat gaat over verbinding, hoe we ons tot elkaar verhouden en hoe we een en ander kunnen herbekijken om ons leven te verbeteren en dat van anderen meer betekenis te geven.' Beeld Michael Schmelling

Ook Olsen heeft daar diep over gepeinsd en komt nu met een plaat die country ademt. Het genre komt wel vaker terug in haar muziek, maar was ver weg toen ze drie jaar geleden het van synthesizers vergeven All Mirrors uitbracht. Nu hoor je akoestische gitaren en strijkers wanneer ze op All The Flowers zingt: “Thought I’d try to settle down / I’d keep close to the ground.”

“I wanna go home / Go back to small things”, klinkt het op Go Home. De personages die ze ooit vertolkte op het podium, met pruiken en al, zijn ver weg. Van Etten is het dan weer verder gaan zoeken. De synths van op haar vorige album Remind Me Tomorrow zijn nog prominenter aanwezig. Haar composities waaieren bij momenten breed uit en op voorhand had Van Etten geen enkele single gelost. Tegelijk ontstond die muziek volgens haarzelf in een “bubbel”, met de muzikanten die ze kende, en zocht zij ook op haar eigen manier naar verbinding en geborgenheid.

Intens gevoel

Ook het schrijven zelf zorgt bij iemand als Olsen voor zekerheid. Nooit heeft ze getwijfeld om in haar muziek te zwijgen over haar coming-out of de dood van haar ouders: “Ik ben net dankbaar dat ik erover kan schrijven. Als je de woorden vindt om iets te vatten, kun je het verwerken.” Of zoals ze het zingt: “I’ve never been too sad / Too sad that I couldn’t share.”

Het helpt ook dat de platen van beide zangeressen een diepgaande verwerking zijn van wat ze hebben meegemaakt en dat er tijd over is gegaan. Zo worden de teksten ook meer dan dagboeknotities. “Telkens als ik een intens gevoel heb, speel en zing ik tien minuten in een stream of consciousness. Veel later luister ik het terug en probeer ik te snappen wat ik op dat moment doormaakte”, vertelt Van Etten in The Guardian. “99 procent van wat ik doe, deel ik niet.” Olsens verhaal in dezelfde krant is vergelijkbaar: “Ik heb heel sterke gevoelens over dingen en dan verander ik van mening. Met de volgende plaat ga ik alles proberen te verbeteren wat ik op deze heb verpest.”

De ene heeft het over het koesteren van oude liefde, de andere over het vinden van een nieuwe. De ene wentelt zich in warme lapsteelgitaren, de andere in ijle synths. Angel Olsen en Sharon Van Etten verschillen minstens zoveel als ze overlappen, maar hun beide albums zijn aanraders voor wie naar houvast zoekt te midden van persoonlijk leed. En voor wie het zich afvraagt: de twee chanteuses koesteren nog steeds plannen om opnieuw samen te werken en zelfs op tournee te gaan. In afwachting daarvan is Van Etten volgende week op de afspraak in het Openluchttheater Rivierenhof. Qua geborgenheid kan dat tellen.

Big Time verschijnt op 3 juni bij Jagjaguwar.

We’ve Been Going Through This All Wrong is uit bij Jagjaguwar. Sharon Van Etten speelt op 6 juni in OLT Rivierenhof.