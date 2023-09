Andries en Jolien Roets, broer en zus: ‘De mannen in de familie zijn allemaal helikopterouders’

De oudste is 38 en radiopresentatrice bij Qmusic. De jongste is 35 en speechschrijver voor minister Benjamin Dalle. Jolien en Andries Roets, zus en broer.

JOLIEN

“Andries is geboren toen ik drie was. Ik herinner me enkel de rit naar het ziekenhuis, vol anticipatie om iemand die ik niet kende, maar die later zoveel voor me zou betekenen. De wrevel die een paar jaar later opdook, zit wel nog vers in het geheugen. Andries was het jongere broertje dat áltijd wou meespelen. Zijn Action Man moest tussen mijn barbies staan, en als ik verjaardagsfeestjes gaf voor vriendinnen, stond ook hij op de foto, breed lachend en blij dat hij erbij was. Best wel koddig, maar destijds geweldig enerverend. (lacht)

“We woonden in een doodlopende straat in Lokeren met een naam die onze idyllische jeugd nog probeerde te overtreffen: de Zonnestraat. Onze grootouders woonden op wandelafstand en waren altijd bereid om ons op te vangen in hun Center Parcs-achtige tuinhuisje waar we piano speelden en tv keken. Ik kan geen wilde verhalen vertellen over ei zo na fout gelopen episodes uit onze jeugd. We waren brave kinderen. Het gekste wat we deden, was vrienden uitnodigen als onze ouders het huis uit waren. We serveerden chips, cola en een sporadische Bacardi Breezer. We waren seuten. Enfin, dat zijn we eigenlijk nog steeds. Met als enige uitzondering die keer dat ik uit een vliegtuig sprong en dat Andries met de rugzak door Iran trok.

“Het klinkt wat melig, maar we zijn elkaars beschermengel. Andries en ik waren allebei op Pukkelpop toen in 2011 een tornado over het terrein trok. Zoveel mensen hebben urenlang naar elkaar moeten zoeken, maar wij vonden elkaar die eerste minuten al terug in de marquee. Ik krijg nog altijd kippenvel als ik terugdenk aan die bijna zwarte, apocalyptische lucht en de opluchting die ik voelde toen ik Andries in de massa spotte. Hij is mijn jongere broertje, dus wil ik hem beschermen. Wie tegen Andries is, is tegen mij. En dat is wederzijds. Hij is de liefste man die ik ken, maar hij heeft een gekke 0,01 procent in zich die ervoor zorgt dat hij geweldig hard uit zijn krammen kan schieten. Hij is ooit zwaar uitgevlogen tegen een gast die me op de Lokerse Feesten lastigviel. Vrienden schrokken toen ze hem zo kwaad zagen. Dat kantje zit in ons allebei.

Jolien (r.) en Andries. ‘Andries was het jongere broertje dat áltijd wou meespelen.’ Beeld RV/archiefbeeld

“Een paar jaar geleden ging het mentaal wat minder goed met mij. Ik had geen burn-out, maar ik zat wel met een blokkade. Ik had niet genoeg uitdaging op het werk en bij mijn baas vond ik geen gehoor. In plaats van in mijn schulp te kruipen, heb ik mijn horizon verbreed door zelfstandige te worden. Het was een zoektocht naar mezelf waarin mijn broer, maar ook mijn ouders en gezin, een belangrijke rol hebben gespeeld. In het weekend ging ik vaak naar de Zonnestraat. Ik wist dat Andries altijd wel in de buurt was, en dat papa biefstuk-friet of stoverij zou maken en de tafel zou dekken alsof er ons een groot feest te wachten stond. Daarna zouden we samen naar de koers kijken, al vloekend. (lacht) We zijn zeer Vlaams en traditioneel opgevoed. Hakim (Chatar, dj en partner van Jolien, red.) lacht daar vaak mee: ‘Ik ken niemand die zo flamand is als jullie.’ Hij heeft gelijk. Als kind gingen we op reis naar Zuid-Franse campings. Of stonden we te supporteren voor Tom Boonen met een boterham met ei in onze handen. Archetypischer wordt het niet.

“Andries houdt van orde, ik adoreer de chaos. Hij heeft het moeilijker om los te laten, ook in het ouderschap. Als zijn zoontje Otis zich amuseert in de speeltuin zit hij er met een benauwd gevoel naar te kijken. Ik snap het wel, maar zo mist hij veel leuke momenten. Het is een erfelijk trekje. De mannen in de familie zijn allemaal helikopterouders. Onze papa is dat nog altijd. Als iemand een accidentje met de auto heeft, is hij de eerste om te panikeren, maar ook de eerste om in een half uur alle praktische shizzle met de verzekering te regelen.

“Het was geen keuze om zowat gelijktijdig aan kinderen te beginnen, maar samen zo’n ingrijpende nieuwe levensfase aansnijden, heeft ons wel goed gedaan. Als we de kinderen laten samenspelen, zitten we er met twee naar te staren, vaker uitgeput dan energiek (lacht): ‘Ben jij ook zo moe?’ ‘Ja. Luid hè, dat kindergejoel? Mensenlief.’ Ondanks – of dankzij – de chaos in ons leven, plooien we altijd op elkaar terug.”

Andries Roets: ‘Ik had op een avond afgesproken met vrienden om naar een leegstaande fabriek te gaan en bommetjes af te steken. Dat is vreselijk misgegaan.’ Beeld Eva Beeusaert

ANDRIES

“Op zondagochtend aten we vierkante speculoosjes, die met een raampje in het midden, en keken we naar Samson en Gert. Onze ouders, onze grootouders, onze meme in haar boerderijtje in Beervelde: ze lieten ons één warme smeltpot van herinneringen na. In een poging dat idyllische gevoel uit mijn jeugd te capteren, heb ik een paar jaar geleden het huis rechtover dat van mijn ouders gekocht. Het was op een kwartier beslist. De woning heeft zelfs nooit online gestaan. Onze kinderen kunnen schommelen in de tuin waarin Jolien en ik elkaar uren achtervolgd hebben, en dat betekent veel. Ergens voelt het alsof we hen toch een stukje van die veilige cocon kunnen bieden die onze ouders destijds zo zorgvuldig hebben geconstrueerd.

“Nu Jolien en ik zelf een gezin hebben, beseffen we hoe hard onze ouders hun best hebben gedaan. Ze waren net als wij jonge, ploeterende mensen. Mama heeft zelfs nog een master gevolgd om directeur verpleegkunde in het ziekenhuis te worden. Papa nam ondertussen een groot deel van de zorg over. ‘Wanneer hebben die geslapen’, vragen we ons vaak af. Vlak bij je ouders wonen heeft trouwens alleen maar voordelen. In een grasmachine hoef ik al niet te investeren, ik sleep gewoon die van pa de straat over.

Gekke gewoontes Jolien: “Telkens als Andries de trap neemt, telt hij hoeveel treden er zijn. Van sommige gebouwen kent hij het aantal treden vanbuiten.” Andries: “Jolien maakt áltijd koffie voor in de auto. Ze drinkt die nooit op als ze op de binnenbaantjes rijdt. Pas als ze gezwind op de snelweg cruiset, begint ze eraan.”

“In het tweede middelbaar heeft Jolien me opgevangen. Ik was dertien en had op een avond afgesproken met vrienden om naar een leegstaande fabriek te gaan en bommetjes af te steken. Dat is toen vreselijk misgegaan. Die fabriek is afgebrand. Het was een ongeluk waar ik me enorm schuldig over heb gevoeld, ook al had ik alleen maar toegekeken hoe mijn vrienden de bommetjes afstaken. Dat verhaal is toen buiten proportie opgeblazen in de lokale pers. Op school, een streng college, merkte ik hoe snel ik in een hokje werd geduwd, zelfs door leerkrachten. Plots was ik crapuul. Ik herinner me nog hoe ik de volgende dag in een overvolle refter binnenkwam en iedereen me aanstaarde. Zo voelde het toch. Jolien zag het, trok me mee naar haar vriendengroep en liet me naast haar mijn boterhammen opeten. Dat voorval heeft tot een bewijsdrang geleid die ik vandaag nog altijd met me meedraag. Wat wil je, zo’n scharniermoment meemaken op je dertiende, terwijl je volop je identiteit vormt. Mijn zus was mijn grote steun. Dat verhaal heeft onze verhouding voor een stukje gevormd. We zijn des te zorgzamer voor elkaar geworden. Ik zal haar keer op keer helpen om haar gigantische sneakerverzameling te verhuizen. Geloof me, die belofte maak je niet zomaar. (lacht)

“We zijn best wel verschillend. Jolien praat veel, ik observeer liever. Zij is een adrenalinejunk die weinig stille momenten verzamelt, ik hou van rust en voorspelbaarheid. Soms probeert ze me uit mijn comfortzone te halen. Zoals die keer dat ze me overtuigde om ook op Erasmus te gaan naar Padua, Italië. Zij had er fijne mensen leren kennen, ik herinner me vooral die vorte Engelsman met wie ik een badkamer moest delen. (lacht) Soms maakt het leven mij te zenuwachtig of verlies ik me in allerlei mogelijke doemscenario’s, een neveneffect van het prille vaderschap. Jolien is dan nog steeds de oudere zus die alles een beetje beter maakt.”