‘Andor’: de eerste ‘Star Wars’-reeks waarvoor je echt kunt uitkijken naar een nieuwe aflevering

Het is goed mogelijk dat de Star Wars-reeks waarvan we het minste hadden verwacht ons nog het langste zal bijblijven. En dat kunnen we zeggen terwijl we al vier afleveringen ver in Star Wars: Andor zitten, waarin er eigenlijk nog geen hol is gebeurd.

Al is dat laatste natuurlijk maar een kwestie van interpretatie. Er is al véél de revue gepasseerd in Andor, over de verzetsstrijder die uiteindelijk in de film Rogue One: A Star Wars Story (2016) de plannen van de Death Star zal helpen te stelen. Tony Gilroy, die zes jaar geleden ook de film hielp te redden, neemt als showrunner van deze prequel goed zijn tijd om het bildungsverhaal van zijn held uit de doeken te doen.

Qua tempo en tijdsbestek is Andor een atypische Star Wars-reeks. Hij telt twaalf afleveringen in plaats van de zes tot tien die we tot nu toe gewend waren. En nog heeft Gilroy geen bijzondere haast om zijn verhaal vooruit te doen gaan: hij is meer geïnteresseerd in het emotionele raderwerk dat zijn hoofdpersonage drijft.

Cassian Andor (vertolkt door de Mexicaanse acteur Diego Luna) was nog een relatief onbeschreven blad voordat deze reeks begon. Hij speelde ook niet de hoofdrol in Rogue One (die was voor Felicity Jones als verzetsstrijder Jyn Erso), waardoor hij in de hoofden van Star Wars-kijkers nog een betrekkelijk mysterieuze figuur bleef. We weten inmiddels allemaal hoe het andere figuren van dat slag uit a galaxy far, far away afging op televisie: zowel premiejager Boba Fett als Jedi-ridder Obi-Wan Kenobi kregen ondertussen al hun eigen tv-reeks op Disney+, waarin de makers vooral erop gebrand leken om die personages van hun laatste restje mystiek te ontdoen.

Who cares dat Obi-Wan ineens nog ergens een broer blijkt te hebben rondlopen of dat Boba Fett tijdens zijn lange ballingschap op zandplaneet Tatooine een diepe verbondenheid ontwikkelde met een inheems volk? Die twee zijn in het collectieve geheugen beland als archetypes, dus hoe minder je erover weet, hoe beter. Die kwaliteit had Cassian Andor vooralsnog niet – hoewel zijn acties in Rogue One de aanzet gaven voor de eerste overwinning van de rebellen aan het eind van de eerste Star Wars-film (1977), een cruciaal moment in de hele mythologie. En precies dat maakt hem ook de eerste Star Wars-held die echt pakt op tv.

Op het kleine(re) scherm is een ander soort held nodig, een waarmee het publiek kan meegroeien, en die ook een ziel met wat rafelranden heeft. Tel daarbij dat die laatste bij Andor zijn ontstaan door de onderdrukking van een duister, autoritair, exploitatief systeem, waardoor de reeks ook nog eens een parabel kan zijn op de oude kwade machten die ook in deze melkweg weer lijken op te doemen, en Andor is de eerste Star Wars-serie waarvoor je echt kunt uitkijken naar een nieuwe woensdag.

Star Wars: Andor, iedere woensdag een nieuwe aflevering op Disney+.