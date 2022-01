Amerikaanse zanger Meat Loaf (74) overleden

Meat Loaf scoorde in het bijzonder met het album Bat Out of Hell. Het is een van de best verkochte albums ooit. De single ‘Paradise by the Dashboard Light’, van hetzelfde album, werd een wereldhit. Hij had ook hits met ‘You Took the Words Right Out of My Mouth’, ‘I’d Lie for You (And That’s the Truth)’ en ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’, waarvoor hij in 1994 een Grammy Award kreeg. In totaal verkocht hij wereldwijd meer dan 100 miljoen albums.

Meat Loaf werd aanvankelijk bekend als acteur. Hij was te zien in meer dan 65 films, waaronder The Rocky Horror Picture Show, Fight Club en Wayne’s World.

De zanger kampte de jongste jaren met gezondheidsproblemen. Zo werd hij meerdere malen onwel op het podium. In 2016 was Meat Loaf voor het laatst op tournee. Zijn laatste album Braver Than We Are kwam in datzelfde jaar uit.

Meat Loaf. Beeld AFP

Afscheid

Meat Loaf overleed donderdagavond met zijn vrouw Deborah aan zijn zijde, zo vertelde zijn manager. Hij benadrukt dat zijn dochters, Pearl en Amanda, nog de kans hebben gehad om afscheid te nemen. De doodsoorzaak is nog niet vrijgegeven.

“We weten hoeveel hij voor velen van jullie betekende en we waarderen alle liefde en steun in deze tijd van verdriet om het verlies van zo’n inspirerende artiest en prachtige man”, laat de familie weten in een verklaring. “Van zijn hart naar jullie zielen: stop nooit met rocken.”