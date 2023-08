Amerikaanse censor ziet streng toe op gay seks in films: ‘Dit is behoorlijk gevaarlijk’

De Franse film Passages, over de driehoeksverhouding tussen twee mannen en een vrouw, heeft in de VS een NC-17-rating gekregen, de strengst mogelijke rating. Het doet een oud debat oplaaien: wordt gay seks strenger bekeken?

In Passages zie je alles en niets. Het is een ingetogen melodrama over Thomas (Franz Rogowski), die getrouwd is met Martin (Ben Whishaw) en in bed duikt met Agathe (Adèle Exarchopoulos). Halverwege de film zit een scène waarin Thomas en Martin vrijen: het is één onafgebroken shot van twee naakte mannenlichamen, al komt er geen penis in beeld. Wel een hand die over en tussen twee naakte billen glijdt. En een stotend onderlichaam.

Was dat voldoende voor de Amerikaanse Motion Pictures Association (MPA) om de film een NC-17-stempel te geven? Die rating houdt in dat wie jonger is dan 17 niet naar Passages mag gaan kijken. Het is de strengst mogelijke rating. Opvallend, want ondanks enkele seksscènes zie je in Passages geen enkel geslachtsdeel, zelfs geen borsten – Agathe houdt haar beha aan. Maar er is wél seks tussen mannen. “Het is niet minder dan een vorm van culturele censuur die behoorlijk gevaarlijk is”, reageerde regisseur Ira Sachs op de rating, “vooral in een cultuur waarin zo hard gevochten moet worden om lgqbt+-beelden te kunnen laten bestaan.”

Sachs is niet aan zijn proefstuk toe. In 2014 kreeg zijn film Love Is Strange, over een homokoppel van middelbare leeftijd, een R-rating – de op één na strengste rating, die inhoudt dat minderjarigen door een meerderjarige begeleid moeten worden. Opvallend, want Love Is Strange bevatte geen enkele naakt- of seksscène. Het gaf critici van de MPA brandstof om het ratingsysteem onder vuur te nemen, en dubbele standaarden aan te kaarten.

Ira Sachs, regisseur van 'Passages'. Beeld Cinemapp

Strikt genomen gaat het niet om censuur. Er wordt niets verboden, maar bioscoopuitbaters zijn wel minder happig om streng geratete films te vertonen, omdat die minder publiek kunnen bereiken en dus minder geld kunnen opbrengen. Het is evenwel niet verplicht om je film te laten raten: Passages-distributeur MUBI besloot na het oordeel van de MPA dan ook om de film zonder rating uit te brengen. Al beperkt ook dat de bioscoopkansen van de film. “Het gaat om een verschil van miljoenen of zelfs tientallen miljoenen dollars”, vertelt box office-analist Paul Dergarebedian in This Film Is Not Yet Rated (2006), een documentaire over de MPA.

In diezelfde docu vertelt Kimberly Pierce, regisseur van de transgenderfilm Boys Don’t Cry (1999), dat haar producent haar informeerde dat de film een NC-17-rating kreeg. “En ze zeiden: met een NC-17-rating gaat de studio je film niet uitbrengen.” Het ging onder meer om een anale verkrachtingsscène, maar ook om een shot waarin iemand zijn gezicht afveegt na orale seks, en een shot van het gezicht van een klaarkomende vrouw. Een personage dat door het hoofd werd geschoten, merkte Pierce, op was geen probleem. De Amerikaanse cut van de film, die minder expliciet was dan de Europese, werd aanvankelijk slechts in 25 bioscopen vertoond.

De standaarden van de MPA zijn veel strenger dan op het vlak van geweld. Filmregisseur Mary Harron hekelde dat er kennelijk geen probleem was met twee bloederige, zinloze moordscènes in haar American Psycho (2000), maar dat een scène met een trio haar op een NC-17 kwam te staan. Niet alleen het expliciete karakter van die scène zou voor de MPA problematisch zijn, ook het feit dat het om een trio ging. “Losse seksuele handelingen worden strenger beoordeeld”, onthulde The Hollywood Reporter in 2015, op basis van gesprekken met insiders. “Met andere woorden: het ledenpanel oordeelt milder over een seksscène waarin de personages getrouwd zijn of een ernstige relatie hebben.”

Misogynie

Zulke arbitraire standaarden lijken schering en inslag. Vrouwelijk genot wordt strenger beoordeeld dan mannelijk genot. In 2011 kreeg het romantisch drama Blue Valentine een NC-17-rating, omwille van een scène waarin het personage van Michelle Williams oraal wordt bevredigd door dat van Ryan Gosling. Gosling beschuldigde de MPA van misogynie, en filmproducent Harvey Weinstein lobbyde uiteindelijk met succes voor een R-rating. Ook Passages bevat een scène waarin Agathe een orgasme bereikt wanneer ze door Thomas – onder de lakens – gevingerd wordt.

Dat bijvoorbeeld de losbandige tienerkomedie American Pie (1999), waarin een van de mannelijke personages zich bevredigt met een appeltaart, de iets mildere R-rating kreeg, staaft critici dat mannen ‘meer mogen’ dan vrouwen. “Masturbatie door mannen lijkt toegestaan, maar masturbatie door vrouwen is ‘onfortuinlijk’”, merkte Sachs op in Rolling Stone.

De getrouwde Thomas (Franz Rogowski) duikt in bed met Agathe (Adèle Exarchopoulos). Beeld Cinémapp

Een woordvoerder van de MPA ontkende in de Los Angeles Times dat er rekening wordt gehouden met de geaardheid van personages bij het beoordelen van films, al lijken heel wat titels dat tegen te spreken. Films als Pedro Almodóvars La mala educación (2004), Gregg Araki’s Mysterious Skin (2004) en Abdellatif Kechiches La vie d’Adèle (2013, ook met Adèle Exarchopoulos) variëren van braaf tot expliciet, maar kregen telkens een NC-17. Ook de allereerste film die met NC-17 werd bestempeld, Henry & June (1990), bevatte lgbtq+-seks.

“Door films met een gay onderwerp strenger te beoordelen, zegt de MPA duidelijk dat er iets bezwarends is aan gay seksualiteit”, hekelde Kirby Dick, de regisseur van This Film Is Not Yet Rated, in 2009 in een essay voor het online tijdschrift TheWrap. “Dat is een duidelijke homofobe boodschap die bijdraagt aan de blijvende discriminatie van en geweld tegen homo’s en lesbiennes in Amerika.”

Passages speelt vanaf woensdag in de bioscoop. Lees de recensie (★★★★☆) op demorgen.be.