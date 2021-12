Amerikaanse auteur Joan Didion overleden op 87-jarige leeftijd

Didion overleed donderdag bij haar thuis in New York, dat schrijft The New York Times op autoriteit van een e-mail van haar uitgever Knopf. Bekend om haar revolutionaire mix van het persoonlijke en het politieke in haar journalistieke artikels en essays, werd Didion een vaste waarde in de Amerikaanse samenleving. Ze was ook een opvallend vrouwelijk boegbeeld in de voornamelijk mannelijke New Journalism-beweging naast Tom Wolfe, Truman Capote en Gay Talese. Ook de overlijdens van haar echtgenoot en dochter speelden een grote rol in haar werk.

Didio schreef zichzelf de geschiedenis met boeken als De verhalen die we onszelf vertellen en Het jaar van magisch denken. Voor dat laatste boek won de schrijfster in 2005 de National Book Award for Nonfiction en werd ze ook genomineerd voor de Pulitzer Prijs voor (auto)biografie van het jaar.

Didion overleed aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson.