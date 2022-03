‘Ambulance’: een kruising tussen Speed, GTA en Dokter Bibber

Met Songbird was Michael Bay (Transformers) er in 2020 als de kippen bij om een scifithriller over de coronapandemie te produceren. Nu regisseert hij met Ambulance zijn eigen ode aan de zorgsector. Of dat is toch wat wij tussen alle crashende auto’s, ronkende heli’s en ontploffende ingewanden meenden te ontwaren.

Ambulance begint als een heist-thriller over een bankoverval die een buit van 32 miljoen dollar moet opleveren, maar jammerlijk mislukt. Wanneer de daders, broers Danny (Jake Gyllenhaal) en Will (Yahya Abdul-Mateen II), op de vlucht slaan in een gekaapte ambulance, transformeert de film tot een eindeloze, GTA-achtige achtervolging. Met een pittige twist: terwijl de overvallers in de stuurcabine de voltallige LAPD proberen af te schudden, doet de koelbloedige ambulancier Cam (Eiza González) achterin haar uiterste best om een stervende flik in leven te houden. En ja, wanneer nodig zal ze zich zelfs om haar ontvoerders ontfermen. Want dat is wat zorgwerkers doen, zo benadrukt Bay op het einde met héél veel uitroeptekens.

Nogal nineties

Vijf jaar geleden bereikte Bay een absoluut dieptepunt met het schabouwelijke, nonsensicale Transformers: The Last Knight. Maar Ambulance valt gelukkig weer te omschrijven als een film, met iets dat lijkt op een steekhoudend verhaal. Het hele concept doet nogal nineties aan – Ambulance is in feite Speed, maar dan terwijl er achterin Dokter Bibber gespeeld wordt –, en dat was voor ons deel van de fun.

Het concept van deze film is overigens ook bijna twintig jaar oud: Bay haalde zijn mosterd bij de Deense komedie Ambulancen. Een ideaal (want compact) verhaal om in pandemietijden te draaien, al pimpte Bay zijn remake wel met genoeg Bayhem om het volledige Russische leger in één klap mee uit Oekraïne te verjagen. Om al dat vuurwerk mogelijk te maken, moest ook de plot meegroeien. Jammer, want met zijn speelduur van twee uur en een kwartier maakt Ambulance te veel omwegen.

Bay blijft ook veel te kwistig met desoriënterende cuts en wanstaltige schmalz. Maar eerlijk: in een tijdperk van gewichtloze CGI-festijnen waren wij al lang blij om nog eens twee echte helikopters laag boven de grond achter een ziekenwagen aan te zien scheren.

‘Ambulance’ is vanaf 23/03 in de bioscoop te zien.