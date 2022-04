‘Amber Heard maakt zich op voor de voorstelling van haar leven’: start van proces tussen Johnny Depp en ex-vrouw zet meteen de toon

In mei 2016 vroeg Depps vrouw Amber Heard, met wie hij sinds 2012 een relatie had, niet alleen de scheiding aan, maar dwong ze ook een contactverbod af. Depp zou haar jarenlang verbaal en fysiek hebben mishandeld. Depp ontkende alles. Na veel vijven en zessen kwam het uiteindelijk tot een proces, volgens de advocaten van Heard enkel “om haar te vernietigen”.

Aan de rechtbank van Virgina hadden zich gisteren honderden fans verzameld voor de rechtszaak die naar verwachting zeven weken zal duren.

Aan het begin van een dag van openingsargumenten vertelde Camille Vasquez, advocaat van Depp, de juryleden dat Heard gedurende de hele relatie de agressor was geweest. Volgens de advocate heeft Heard een slachtofferrol voor zichzelf verzonnen toen Depp haar om een scheiding vroeg, in een poging om “vernedering te voorkomen”.

Beeld AFP

“Ze is geobsedeerd door haar publieke imago,” zei de advocate nog. “Ze leeft en ademt deze rol nu al jaren en ze bereidt zich voor om de voorstelling van haar leven te geven.”

Heards advocaten stelden dan weer dat de actrice emotionele, verbale en fysieke intimidatie heeft ondergaan door toedoen van Depp. Die wil haar volgens advocaat Ben Rottenborn “achtervolgen, en haar carrière verwoesten”.

Tijdens zijn openingspleidooi vertelde Rottenborn over een reisje naar Australië, die de ‘Aquaman’-actrice zelf eerder omschreven had als een ‘gijzelingssituatie’. “Hij duwde haar tegen de bar”, klonk het. “Hij gooide flessen naar haar. Hij sleurde haar over de vloer, over de gebroken flessen. Hij sloeg haar. Hij schopte haar. Hij vertelde haar dat hij haar zou vermoorden, dat hij haar haatte. Hij sloeg haar. En toen penetreerde hij haar met een fles.”

Heards advocaat stelde ook nog dat de jury “de echte Johnny Depp gaat leren kennen, de man achter de roem, het geld en de ‘piratenkostuums’”. Zo schuilt er volgens de advocaten van Heard een ‘monster’ in de acteur. “Depp veranderde door drugs en alcohol in een duivel en viel Amber Heard verbaal, psychologisch, fysiek en seksueel aan.”

Depps onstabiele jeugd

Christi Dembrowski, de oudere zus van Depp, zat als eerste in de getuigenbank en schetste een heel ander beeld. Ze beschreef een onstabiele jeugd, gevormd door het misbruik van hun moeder. “Mama schreeuwde en schreeuwde. Ze sloeg vader, schold hem uit,” klonk het. Hun vader vocht volgens haar nooit terug.

Dembrowski beschreef haar beroemde broer als een zachtaardige en liefhebbende broer, zoon en vader voor zijn twee kinderen. Depps houding veranderde volgens zijn zus toen hij een relatie kreeg met Heard. “Hij leek droeviger,” zei ze.

Christi Dembrowski Beeld ANP / EPA

Heard beledigde Depp vaak, zei Dembrowski. Ze herinnerde zich een geval toen modemerk Dior Depp wilde inhuren voor een reclamecampagne. “Zij (Heard) zei: ‘Dior, waarom zou Dior zaken met je willen doen? Je hebt geen stijl.’ Ze noemde hem een oude dikke man”, aldus Depps zus.

Ze vertelde de juryleden ook nog dat ze “kapot” was van het nieuws dat de haar broer met Heard zou trouwen, en bang was dat de relatie van haar broer een afspiegeling was van die van hun ouders.

“Als ik eerlijk ben, twijfelde ik om (naar de bruiloft) te gaan,” zei ze. “Ik ging toch, omdat ik eerlijk gezegd zeker wilde zijn dat mijn broertje wist dat ik er zou zijn, wat er ook zou gebeuren.”

120 getuigen opgeroepen

Dembrowski is de eerste van de naar schatting 120 getuigen die de komende weken in Virginia zullen worden opgeroepen, om zo te helpen bij het schetsen van tegenstrijdige verhalen over de relatie tussen Depp en Heard. Daar zijn ook heel wat bekende namen bij. Ex-lief en Tesla-baas Elon Musk (50) werd bijvoorbeeld opgeroepen door Heard. Ook acteur James Franco (43) - zelf verwikkeld in een rechtszaak rond seksueel overschrijdend gedrag - zal getuigen.

Depp vraagt een schadevergoeding van 50 miljoen dollar (46 miljoen euro). Heard vraagt op haar beurt 100 miljoen dollar (92 miljoen euro).