Amber Heard: ‘drama queen’ in de rechtszaal

Het ziet ernaar uit dat Amber Heard (36) de geschiedenisboeken ingaat als de toxische ex van Johnny Depp (58), eerder dan als getalenteerde actrice of ambassadrice voor de mensenrechten. In het proces tegen haar ex-man speelt Heard de rol van weinig sympathieke underdog.

Ze groeide op als ‘privileged white kid’, zo zei Heard ooit zelf op een congres voor vrouwelijke ondernemers. Haar jeugd spendeerde ze in Texas, in een katholiek gezin uit de middenklasse. Haar vader had een bouwbedrijf en werkte in zijn vrije tijd met paarden. Haar moeder was onderzoeker, maar stierf al op haar 63ste.

Als tiener deed Amber mee aan missverkiezingen, een ‘objectivering van de vrouw’ die ze als volwassene publiekelijk zou veroordelen. Ze engageerde zich als vrijwilliger in een grootkeuken, waar ze voor het eerst in contact kwam met armoede. Elke ochtend voor school bereidde ze maaltijden voor daklozen in de buurt. Die ervaring luidde het begin van haar activisme in. Later zou ze zich engageren voor organisaties als Amnesty International.

Op haar zestiende stierf Heards beste vriend in een auto-ongeluk. Het plotse verlies maakte iets los. Ze draaide het katholicisme de rug toe, werd atheïst en ging als school drop-out naar Los Angeles om het te maken als actrice. Haar middelbare-schooldiploma behaalde ze later via zelfstudie.

Heard slaagde erin om op te vallen tussen de duizenden andere jonge meisjes die hunkerden naar die oldskool Hollywood fame. Haar filmdebut dateert van 2004, maar haar eerste hoofdrol had ze beet in 2006, in de horrorfilm All the Boys Love Mandy Lane. Twee jaar later leerde het grote publiek haar kennen in de martial-artsfilm Never Back Down en de stoner comedy Pineapple Express. Haar weg naar internationale roem was geplaveid. Ze werkte met steeds grotere sterren samen.

Ook met Johnny Depp. Ze ontmoetten elkaar in 2009 op de set van The Rum Diary, waar ze elkaars love interest speelden. Profetische plot, want tijdens een kusscène onder de douche sprong de vonk ook écht over. “Op dat moment voelde ik iets dat ik niet mocht toelaten”, zei Depp later over dat bewuste moment.

Beide zaten immers in een relatie. Depp was getrouwd met zangeres en model Vanessa Paradis, met wie hij twee kinderen heeft: Lily-Rose (22) en Jack (20). Heard had ondertussen een romance met fotografe Tasya van Ree. Het was de eerste keer dat ze zich publiekelijk uitte als biseksueel. Maar ook toen hing er een schimmig sfeertje rond Heards liefdesleven. Tijdens een ruzie op de luchthaven van Washington trok de actrice haar vriendin aan de arm en deelde ze een klap uit. Ze werd gearresteerd - pijnlijk mugshot incluis - maar de aanklacht voor huiselijk geweld werd ingetrokken nadat Van Ree beweerde dat de politie het incident verkeerd had geïnterpreteerd.

BLAUWE PLEKKEN

In 2011 ontmoetten Heard en Depp elkaar opnieuw, maar ze begonnen pas te daten nadat Depp officieel van bed en tafel gescheiden was van Paradis. Vier jaar later stapte het Hollywoodkoppel tweemaal in het huwelijksbootje: een eerste keer tijdens een bescheiden privéceremonie in Los Angeles, en een tweede keer tijdens een extravagante setting op Depps privé-eiland in de Bahama’s.

Johnny Depp en Amber Heard tijdens de Europese première van 'The Rum Diary' in London, 2011. Beeld Photo News

Hun huwelijk begon als een paradijselijk liefdesverhaal, maar na amper vijftien maanden arriveerde Heard in de rechtbank met blauwe plekken in haar gezicht. Volgens haar waren het afdrukken van Depps iPhone. Ze wou scheiden, en diende klacht in voor huiselijk geweld. “Johnny wordt snel kwaad, zeker onder invloed van drank en drugs”, liet ze toen optekenen. “Hij is vaak paranoïde. Ik ben enorm bang van hem.”

Heard had al snel het gevoel dat haar proces in het publieke oog werd gevoerd. Tabloids achtervolgden haar. Haar appartement kwam ze na een tijdje niet meer uit. Depp kreeg uiteindelijk een contactverbod en gaf 7 miljoen dollar aan zijn ex. De helft van dat bedrag zou ze naar eigen zeggen uitgedeeld hebben aan liefdadigheidsprojecten, onder meer aan ACLU, een organisatie die opkomt voor de rechten van Amerikaanse burgers. Ook daar schort één en ander, want ACLU maakte onlangs bekend dat Heard ‘slechts’ 1,4 miljoen dollar doneerde.

Een pijnlijk einde van een woelige romance, zou je denken, maar dan moest Heard haar ei nog leggen. In 2018 schreef ze een opiniestuk in The Washington Post over huiselijk geweld. Nergens vernoemde ze de naam van haar ex, maar tussen de lijnen stond Johnny’s naam in het vet getatoeëerd. “Twee jaar geleden werd ik het uithangbord voor huiselijk geweld en voelde ik hoe vrouwen die hierover durven te praten in het verdomhoekje belanden”, schreef ze. “Mannen hebben nog altijd de macht. Op fysiek, sociaal en financieel vlak. Mannen die hun macht misbruiken, worden nog altijd beschermd.”

Een jaar later daagde Depp op zijn beurt zijn ex voor de rechtbank omdat haar artikel zijn carrière schade berokkend zou hebben. Haar beschuldigingen zouden hem uiteindelijk zijn rol kosten in de nieuwe Pirates of the Caribbean. Hij eiste 50 miljoen dollar, waarop zij een zogeheten countersuit opstartte en het dubbele eiste.

AMBER TURD

Fast forward naar het voorjaar van 2022. De vuile was hangt buiten. In een video-opname horen we Heard tegen Depp zeggen: “Ik heb je geduwd, niet geslagen”. Verschillende situaties die zich ooit afspeelden in de beslotenheid van hun woonkamer worden tot in detail ontleed. Zo ook die keer dat Depp een kopstoot uitdeelde aan Heard, maar in de rechtszaal beweert Depp dat hij het per ongeluk deed toen hij haar tijdens een conflict probeerde te kalmeren.

Het opmerkelijkste relaas is ongetwijfeld Depp die vertelt dat hij na een zoveelste explosieve ruzie ontlasting vond in zijn bed. Volgens Heard was het een cadeau van hun twee kleine hondjes, maar Depp beweerde dat de hoeveelheid daarvoor veel te omvangrijk was. Hij verdenkt zijn ex, die hij op het proces ‘Amber Turd’ (drol) noemde, van het onsmakelijk grapje.

Een psychiater op het proces getuigde deze week dat Heard lijdt aan twee stoornissen: een borderline persoonlijkheidsstoornis en een theatrale persoonlijkheidsstoornis. “Daardoor stelt ze de zaken overdreven dramatisch voor en leeft ze in uitersten”, gaf de psychiater mee. “Mensen met een theatrale persoonlijkheidsstoornis doen zich schattig en meisjesachtig voor, maar kunnen zeer destructief zijn.”

Na Depp had Heard nog een kortstondige relatie met Elon Musk. Die verhouding zou volgens Depp al tijdens hun huwelijk begonnen zijn, wat zowel Musk als Heard altijd ontkend hebben. Na een jaar kwam hun langeafstandsrelatie tot een einde.

In april 2021 verwelkomde Heard een dochtertje. Fans speculeerden dat Musk wel eens de vader kon zijn van de 1-jarige Oonagh Paige, maar dat heeft Heard altijd ontkend. “Oonagh kwam ter wereld via een surrogaatmoeder en een donor. Ik wist al een tijdje dat ik mama wilde worden, maar wou het op mijn eigen manier doen”, schreef ze op haar Instagram.

Hoe de toekomst voor Heard als actrice en activiste eruit ziet, is koffiedik kijken. Maar de kans is groot dat zij, eerder dan Depp, zich finaal verbrandt aan deze vechtscheiding onder de microscoop.

Het scheelde trouwens al geen haar of ze mocht niet meespelen in Aquaman 2, die in het voorjaar van 2023 in de zalen zal spelen. In 2018 was Heard te zien in de eerste Aquaman, een blockbuster met sterren als Nicole Kidman en Willem Dafoe. Ze speelde de rol van Mera, ‘een sterke en onafhankelijke superheld die haar eigen pad kiest’, en waarin ze zich naar eigen zeggen helemaal in herkent. Fans van haar ex-man organiseerden vorig jaar een petitie om haar te ontslaan. Bovendien waren de makers niet tevreden over het gebrek aan chemie tussen haar en hoofdrolspeler Jason Momoa.

Uiteindelijk kreeg ze de rol toch, maar zonder de loonsverhoging waarom ze had gevraagd.