Amber, Aaron en Bastiaan Blommaert: ‘Als ik aan vrienden vertel dat er bij ons in de badkamer condooms liggen, kijken ze daar vaak vreemd van op’

De oudste is 23, studeert theater-, film- en literatuurwetenschappen, en heeft samen met haar vriend een muziekgroep. De middelste is 20, presenteert op MNM, acteert in Familie en #LikeMe, en won zopas The Masked Singer. De jongste is 15, zit in het derde middelbaar, maar droomt al van een carrière als filmregisseur. Ziedaar: Amber, Aaron en Bastiaan Blommaert.

Aaron

“De finaleaflevering van The Masked Singer hebben we met de hele familie – grootouders, nonkels en tantes inclusief – bij ons thuis bekeken. De sfeer zat ongelooflijk goed, en iedereen was natuurlijk trots dat ik als de winnaar uit dat kostuum kwam. Dat was zo’n mooie avond. Wij zijn een hele hechte familie, en grijpen sowieso elke gelegenheid aan om samen te komen. Ook verjaardagen worden bij ons altijd uitgebreid gevierd. Dit was dus zeker geen uitzondering.

“Ik heb altijd van anderen gehoord dat mijn broer, zus en ik erg op elkaar lijken. Qua uiterlijk hebben we onze volle haardos met elkaar gemeen, maar we lachen ook om dezelfde dingen, eigenlijk nog het meest van al met onszelf. Misschien is dat typisch aan Aalstenaars: die drang om jezelf niet te serieus te nemen. Over het algemeen komen wij heel goed overeen, maar we hebben wel andere raakvlakken met elkaar. Met Bastiaan praat ik vaak over superhelden en comics, waar we allebei fan van zijn. Met andere woorden: alles wat een beetje nerdy is. Met Amber gaat het vaker over muziek.

“Amber heeft een prachtige zangstem, en ook een uitgebreide muziekkennis. Het gebeurt regelmatig dat mijn zus weer eens over een of ander subliem album begint, en dat ik compleet uit de lucht kom gevallen. De pop- en rockscene volg ik op de voet, maar haar blikveld is breder. Of we onze muzikaliteit van thuis hebben meegekregen? Onze ouders hebben ons in elk geval nooit aangespoord om wat dan ook te doen, maar er stond bij ons wel altijd muziek op. Ook op familiefeesten wordt er regelmatig met zijn allen gezongen. Misschien heeft dat er iets mee te maken.

“Onze moeder is altijd bezorgd geweest over ons drieën, maar toch heb ik het gevoel dat ze mij in het bijzonder wat extra in de gaten hield. Als Amber naar een feestje ging, leek ze erop te vertrouwen dat zij op een degelijk uur naar huis zou komen. Bij mij waren de regels wat strenger. Hoe dat komt, is mij ook een raadsel. Misschien door die ene keer dat ik een misstap beging na het WK voetbal in 2018? Toen ben ik eens veel te dronken thuisgekomen, terwijl mama had gezegd dat ik niet meer dan drie pintjes mocht drinken. Mama heeft toen een video gemaakt waarop ik bij ons in de inkomhal vergeefs probeer te ontkennen dat ik een paar glazen te veel op had. Dat filmpje wordt nog steeds af en toe bovengehaald op familiefeesten.

“Mijn ouders, broer en zus zijn vanzelfsprekend trots op wat me nu allemaal overkomt, maar kunnen de aandacht ook goed relativeren. Ze houden me met mijn voeten op de grond. Mama wordt soms aangesproken door mensen die haar feliciteren met haar zoon, waarop zij dan droogjes antwoordt: ‘Welke zoon?’ En zo moet het ook, vind ik. Mijn broer en mijn zus doen ook heel straffe dingen, maar hun verwezenlijkingen staan gewoon niet in de krant. Of ja: meestal toch niet.”

Amber Blommaert: 'Wij kunnen als familie best wel wat kabaal maken.’ Beeld Wouter Maeckelberghe

Amber

“In vergelijking met andere kinderen hebben wij een heel vrije opvoeding gekregen. Als ik aan sommige vrienden vertel dat er bij ons in de badkamer condooms liggen, en dat er seksboekjes op het toilet staan, kijken ze daar vaak vreemd van op. Het is niet dat wij hier alle dagen over seks praten, maar het is wel bespreekbaar. Alcohol, daar zijn onze ouders dan weer strenger over. Ik ben zelfs lang bang geweest om te drinken, omdat er thuis zo op gehamerd werd dat alcohol schadelijk is voor een tienerbrein. Nu goed: zelfs als we toch iets mispeuterd zouden hebben, ben ik er zeker van dat we dat aan onze ouders kunnen vertellen.

“Momenten waarop wij met zijn drieën thuis zijn, komen nu iets minder vaak voor dan vroeger: ik zit sinds dit jaar op kot in Antwerpen, en ook Aaron heeft het druk. Maar ik heb wel het gevoel dat wij elkaar nog steeds heel regelmatig zien. Wij zijn ook een familie die vaak feesten organiseert. Bij ons zijn dat geen stijve aangelegenheden, maar net momenten van enorme ambiance. Kerstmis vorig jaar was een absoluut hoogtepunt: iedereen was uitgelaten, de karaoke­set werd bovengehaald en er werd stevig gedanst. Ja, wij kunnen als familie best wel wat kabaal maken. Mijn lief zei in het begin van onze relatie weleens dat hij ervan verschoot hoe luid wij waren.

“Dat onze broer in dat The Masked Singer-pak zat, daarover hadden we natuurlijk al wel even een vermoeden. Maar dat hij dat programma ook nog eens zou winnen, dat was dan weer een complete verrassing. Natuurlijk zijn we daar ontzettend trots op. Ik merk dat mensen er soms van uitgaan dat Aaron van de ene dag op de andere alles in de schoot geworpen kreeg, maar hij heeft ook vaak nee te horen gekregen. Daar kon hij zich dan heel down over voelen, maar daarna krabbelde hij toch elke keer recht om opnieuw aan een auditie mee te doen.

“Sinds mijn broer in de mediawereld werkt, heb ik in elk geval veel meer respect voor wie in die sector aan de slag is. Als je kijkt naar wat voor commentaren iemand als Niels Destadsbader over zich heen krijgt: dat is echt heftig. Vroeger stond ik er niet bij stil hoe erg dat is voor die mens, nu ga ik er zelfs tegenin. Want als ze met bagger gooien naar mijn broer, wordt het kot te klein. Op dit moment valt dat gelukkig heel goed mee: de meeste reacties die ik lees zijn lovend. En als ik op sociale media toch eens een negatieve commentaar zie passeren, rapporteer ik die als haatdragend taalgebruik.” (lacht)

Bastiaan Blommaert: 'Ik werd mijn hele jeugd lang om zeven uur ’s ochtends wakker gezongen.’ Beeld RV / archiefbeeld

Bastiaan

“Natuurlijk hadden Amber en ik al snel door dat Aaron in de media zou gaan werken. Ik denk dat je bijna niet anders kan als je je hele jeugd lang om zeven uur ’s ochtends wakker wordt gezongen. (lacht) Toen mijn broer een rol speelde in 4eVeR, een Ketnet-serie van enkele jaren geleden, werd ik daar op school ook over aangesproken. Grote theorieën over waarom het zo goed gaat voor Aaron heb ik niet: ik denk dat hij gewoon heel getalenteerd is in wat hij doet. Hij heeft er een natuurlijke aanleg voor om mensen te entertainen, maar werkt ook hard. Soms slaapt hij maar enkele uren per nacht, omdat het zo druk is. Dat doe je alleen maar als je je job echt graag doet.

“Ik heb vroeger nog piano gespeeld, maar daar ben ik sinds dit jaar mee gestopt. Grote muzikale ambities heb ik niet, maar ik zou later ook graag in de creatieve sector werken. Vooral in films ben ik geïnteresseerd, en ik hou ervan om te bestuderen hoe die technisch in elkaar zitten. In het verleden heb ik al eens een jongere versie van Aaron gespeeld in een televisiereeks. Daar kreeg ik ook te zien hoe zo’n reeks tot stand komt, wat ik heel interessant vond. Mijn droom is om ooit zelf filmregisseur te worden. Met mijn zus ben ik al plannen aan het maken om in de toekomst samen een kortfilm te draaien. En naar iemand die als acteur wil meespelen, zal ik ook niet lang moeten zoeken. (lacht)

“Er is natuurlijk wel een redelijk groot leeftijdsverschil tussen mij en mijn broer en zus. Met mijn broer scheel ik vijf jaar, met mijn zus acht. Zeker nu ze de laatste tijd wat minder vaak thuis zijn, kan ik daar soms echt van balen. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ik vind het oprecht minder leuk in huis als ik weet dat Aaron en Amber niet mee-eten of blijven slapen. Aan de tafel is het dan wat langer stil, terwijl het net altijd grote ambiance is als zij ’s avonds mee aan tafel schuiven. Die momenten waarop we met de hele familie aan tafel zitten, daar kijk ik nu nog harder naar uit dan vroeger.