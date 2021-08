Amazon verhuist productie van ‘Lord of the Rings’-serie naar Verenigd Koninkrijk

‘Lord of the Rings’ was tot nu toe onlosmakelijk verbonden met de spectaculaire landschappen van Nieuw-Zeeland, maar daar komt nu dus een einde aan. Nochtans kreeg het bedrijf miljoenen toegestopt van de lokale overheid om toch daar te blijven draaien. De nieuwe ‘Lord of the Rings’-reeks is een dure productie, met een prijskaartje van zo’n 465 miljoen dollar (400 miljoen euro) voor het eerste seizoen. Er werken bijna 2.000 mensen mee aan de productie.

De opnames van het eerste seizoen gaan voorlopig door in Nieuw-Zeeland. De lancering is voorzien voor 2 september 2022. In totaal zijn er vijf seizoenen gepland.

Het Verenigd Koninkrijk biedt aantrekkelijke incentives voor de filmindustrie, en Amazon is er al actief met de serie Good Omens. Zowat de helft van de cast van de nieuwe fantasyreeks is bovendien Brits.

Ook de erg strikte coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland zouden volgens kenners mee aan de basis liggen van de beslissing. De grenzen van Nieuw-Zeeland gaan ten vroegste volgend jaar weer open, zo raakte donderdag bekend, en dat bemoeilijkt de opnames.