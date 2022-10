Alsof je zijn handen rond je eigen nek voelt: de beste speelfilms van het moment

Iraanse seriemoordenaar

De titel van Holy Spider verwijst naar een Iraanse seriemoordenaar die twintig jaar geleden zestien sekswerkers wurgde en daar nog bijval voor kreeg ook. Regisseur Ali Abbasi brengt de moorden op zo’n viscerale manier in beeld dat je de handen van de ‘spider killer’ bijna rond je eigen nek voelt. De voorbije jaren zagen we veel steengoede Iraanse films passeren. Maar dit is een Iraanse film zoals je er nog nooit een gezien hebt, en een serial killer-film die gestript wordt van de morbide mythologisering die toch vaak in het genre sluipt. Abbasi toont deze vrouwenmoordenaar als de zielige, met religieuze excuses schermende man die hij is.

Holy Spider, nu in de cinema

Griekse tragedie

Misdaad, overmoed, verraad, seks... En dat tegen de achtergrond van de late jaren negentig. Het verhaal van de Zillion schreeuwde om een verfilming. Robin Pront maakte er een Griekse tragedie van, over een computernerd die zijn vleugels aan de zon verbrandt. Zillion is een feestje voor nostalgische ex-johnny’s én liefhebbers van de betere Vlaamse film.

Zillion, nu in de cinema

Kookpunt

Realityreeksen over koken en restaurants zijn er te veel, goede films hierover bleven lang achterwege. Boiling Point springt in dat gat. De keuken van Jones & Sons wordt bevolkt door enkele boeiende personages, met souschef Carly (een schitterende Vinette Robinson) die eruit springt in deze film die in één ononderbroken beweging opgenomen is.

Boiling Point, nu in de cinema