Als Zwangere Guy het vuur aan de lont steekt, ontploft Werchter Parklife ★★★★½

Dat zitten aan een tafel op een festival zal wel nooit ons ding worden. Dat de pintjes gebracht worden mag dan wel weer een blijvertje worden. Maar we zijn hier niet voor het bier, of toch niet in de eerste plaats. We zijn in Werchter voor beats en rhymes en dansjes op een vierkante meter. Die worden ons rijkelijk aangeleverd door Miss Angel, Chibi Ichigo en Zwangere Guy. Bij de ene al wat meer coronaproof dan bij de andere.

In de niet zo verre verte van ons tafeltje, maar toch te ver om onze ogen niet tot spleetjes te moeten knijpen, trapten één dj, twee danseressen en één Miss Angel (★★★½) de festiviteiten op gang. De wei - nou, ja - was nog maar voor amper een derde gevuld, wat hun taak nogal ondankbaar maakte. Maar eindelijk weer kunnen optreden, dat maakt een artiest dezer dagen snel tevreden.

Een warme, donkere club vol zwetende lijven is de biotoop bij uitstek voor de pompende trap en grime van Miss Angel, maar door het zomerse toontje op de juiste momenten zat het podium van Werchter haar als gegoten. Ze kreeg wat hulp van de Nederlandse Ella John en haar danseressen hadden er duidelijk ook schik in. Bij al dat enthousiasme voelden wij toch een beetje medelijden, want de respons van de wei was magertjes. Voor haar laatste nummer drong Miss Angel nog even aan, en als bij toverslag lichtten toch een handvol mensen de kont uit hun stoel en wiegden met de heupen op de vette beat. Wij knikten goedkeurend. Veel meer kunnen onze oude botten niet meer aan.

De schijnbaar verlegen en bedeesde Russisch-Limburgse Chibi Ichigo (★★★½), die in de ‘Slimste mens ter wereld’ nog duizenden huiskamers wist te ontroeren door in tranen uit te barsten nadat ze haar vriend Umi Defoort naar huis had gespeeld, had een groot blik denderde technobeats helemaal naar Werchter meegebracht. Ze strooide die naar hartelust in het rond.

Met haar wat lijzige stijl van rappen - in het Nederlands en in het Russisch - zette ze het feestje dat Miss Angel had gestart met overtuiging verder. Al wat meer stoelen waren ingenomen en hier en daar had iemand blijkbaar ook haar of zijn dansbenen meegenomen. Dat feesten op een vierkante meter is een aparte kunst, maar samen met Chibi Ichigo lukte het aardig. ‘Welkom in de ‘Chibi Rit’, ziet dat ge goed vastzit…’ Wij wilden achteraf wel nog eens.

“De zon is veel te heet”, rapte Chibi Ichigo een klein uur eerder nog. Toen Zwangere Guy (★★★★½) de arena betrad, zakte die zon zachtjes en koelde het stilaan af. Hoog tijd voor de enige echte koning uit Brussel om de temperatuur weer wat op te drijven. Dat lukte aardig met ‘Brussels state of mind’, ‘1 uit de 1.000’ en ‘OG’z’.

Beeld Alex Vanhee

Hoewel het daar volgens de thermometer nog veel te warm voor was, zorgden het pianootje en de tekst van ‘Beter leven’ voor kippenvel. Waarna ‘Gorik Pt. 1’ er nog een schep bovenop deed. Als we nóg meer kippenvel zouden krijgen, zouden we spontaan eieren beginnen leggen. En dan moesten ‘Grijze zone’ en ‘Kenny’ nog komen. Omeletje, iemand?

“Maar na het serieuze kwartier gaat alles kapot”, zei Guy, en dat bleek niet gelogen. Met ‘Waarom?’ zette hij een heerlijk relaxed oldskool feestje in gang, met knikkende hoofdjes en wiegende heupen. Daarna ging zijn T-shirt uit - wij hielden wijselijk het onze aan - en was het tijd om echt los te gaan. Bij ‘Wie is Guy?’, ‘Guttergang’ en ‘Suave G’ kroop hier en daar iemand op een stoel of een tafel. Wie wel eens eerder op een optreden van Zwangere Guy was, voelde al zachtjes waar dat heen ging. Als Guy het vuur aan de lont steekt, ontploft de keet. Daar kunnen zelfs coronamaatregelen moeilijk tegenop.

Beeld Alex Vanhee

‘Probleem’ bleek de meest toepasselijk getitelde song van de avond. Tijdens de intro van het nummer gooide iemand vanop het podium enkele T-shirts van Zwangere Guy het publiek in, waarna fans zelfs vanop de achterste rijen naar voor spurtten, in de hoop iets te vangen. En nu ze daar dan toch waren om ook meteen een moshpit in gang te zetten. Toch eens proeven van hoe dat vroeger ook alweer ging, dachten ze vast. Heel begrijpelijk, maar voorlopig nog niet echt een goed idee, en uiteraard helemaal niet naar de zin van de organisatoren. Guy moest zelfs even dreigen om zijn optreden te stoppen als iedereen niet terug naar zijn plaats ging. Slimme zet als hij later nog eens in Werchter wil spelen, wanneer moshpits wel weer in de mode zijn.

Toen het probleem min of meer onder controle was, zette ZG alsnog ‘Probleem’ in. Dat verliep verder zonder veel - euh - problemen, hoewel het ook tijdens het volgende rijtje nummers vooraan toch regelmatig een stuk te druk was naar de zin van de gemiddelde viroloog. Guy vroeg nog eens aan iedereen om toch maar weer de eigen stoel en tafel op te zoeken, en riep terstond op om die dan maar in de lucht te steken. Dat leverde bijzondere taferelen op tijdens knallers ‘U ma is u pa’ en ‘R.A.F.’. Met nog eens ‘Wie is Guy?’ en tot driemaal toe ‘ZG is zo haai’ stuurde Zwangere Guy iedereen naar huis. Bij voorkeur zonder corona, maar hoe dan ook met een grote glimlach.