‘Als ze ballerina was geworden, had ik toch op mijn tong moeten bijten’: Violet Braeckman en moeder Inge Coleman

De band tussen moeder en dochter is even onverbreekbaar als die tussen Siegfried Bracke en zijn pensioenbonus, luidt de oude zegswijze. Dat geldt dus ook voor Violet Braeckman (27) en Inge Coleman (60). De dochter trippelde dit jaar als prima ballerina en hoofdverdachte door Assisen en baande zich zwalpend een weg door haar twintigerjaren in F*** You Very, Very Much. Als kostuumontwerpster zorgt de moeder er intussen al drie decennia voor dat het acteursgild op z’n patentst kan trippelen en zwalpen.

Er zijn slechtere plekken om op te groeien, bedenk ik wanneer ik bij schemering over de oprijlaan dokker, langs de serres, de bosjes en de zwemvijver van de oude Wetterse boomkwekerij waar Violet Braeckman is opgegroeid – voor wie geen pollenallergie torst, tenminste. Ik rij door naar de loods achteraan op het domein: Inge Colemans schatkamer, die tot de nok is gevuld met jurken en pakken die ooit om de schouders van Koen De Bouw, Filip Peeters of Marie Vinck hebben gehangen. Of hoe Braeckman het zag toen ze nog thuis woonde: ’s werelds grootste verkleedkoffer. Later deze week zullen hier podia en eetstandjes verrijzen ter ere van Short Wood, de culturele jamboree die moeder en dochter op 26 augustus voor de zevende keer organiseren. Na haar dramaopleiding in Nederland ruilde Braeckman Wetteren voor Antwerpen, maar ze blijft vlotjes excuses vinden om naar huis te komen.

Violet, jij en je moeder zijn actief in dezelfde sector, maar in tegenstelling tot Axel Merckx en Jean-Jacques De Gucht moest jij nooit opboksen tegen een familienaam. Of heb je de schaduw van je moeder wel gevoeld in het begin van je carrière?

Violet Braeckman: “Nooit op een onaangename manier. Als ik op een set kom, is de kans wel groot dat de ploeg eerder met mama heeft gewerkt. Er zijn heel veel mensen in ons wereldje die al mijn jeugdverhalen kennen. (lacht) Ik heb vooral gretig kunnen stelen met mijn ogen toen ze me als kind meenam.”

Gebeurde dat vaak?

Inge Coleman: “Ik nam Violet en haar jongere broer Tobias soms mee, ja. Al denk ik niet dat de vonk per se dáár is overgeslagen: dat moet je eerder zoeken bij de Kopergietery en Eva Bal (Nederlandse jeugdtheatermaakster, red.). Violet kwam er terecht op haar zevende, en ze hing meteen aan Eva’s lippen. Ik herinner me hoe Violet – naar goeie gewoonte ruim op tijd – in de lege, donkere theaterzaal naar het podium zat te staren. Eva fluisterde haar mystiek toe: ‘Voel je het ook, Violet? De zee!’ Waarop zij, al even geheimzinnig: ‘Ja, de zee!’ (lacht) Ik zag al snel dat acteren een blijvertje zou worden.”

Violet: “Terwijl mijn broer verward om zich heen keek: ‘Hoezo, de zee? Waar dan?’ Tobias heeft het even geprobeerd, maar hij was veel te nuchter voor het theater. Breakdance lag hem beter.”

Inge, jij weet hoe volatiel jullie sector kan zijn. Heb je nooit gehoopt dat Violet van roeping zou veranderen?

Inge: “Nee. Omdat ik de sector ken, en dus ook weet hoe leuk de opdrachten kunnen zijn, en hoe fijn het gezelschap.

“Violet heeft ook een tijdje aan ballet gedaan. Ik zou het lastiger hebben gevonden als ze daarin een carrière had nagestreefd, omdat ik weet hoe hard die wereld kan zijn. Je moet je als ouder niet te veel bemoeien met de carrièrekeuzes van je kinderen, maar als ze ballerina was geworden, had ik toch op mijn tong moeten bijten.”

Een Vlaamse acteercarrière kan ook behoorlijk wisselvallig zijn, zeker voor vrouwen. Na de vette jaren komen vrijwel zeker enkele magere.

Inge: “Geldt dat ook niet voor mannen? Al is het inderdaad zo dat een jongere vrouw sneller wordt gevraagd om een ouder iemand te spelen, terwijl mannen doorgaans in hun eigen leeftijdscategorie mogen blijven.”

Violet: “Op mijn 25ste wilden ze mij al casten als een vrouw van 35: ‘We vinden er geen!’ ‘Zoek dan beter’, zei ik vriendelijk. ‘Ik kan er meteen tien opsommen.’”

Jullie professionele paden hebben tot nu toe slechts één keer gekruist, bij Salamander. Op haar vijftiende had Violet meteen haar eerste hoofdrol beet als de dochter van Filip Peeters. Loopt het moederhart dan over van trots?



Inge: “Als dat maar goed komt, dacht ik (lachje). Eerlijk gezegd vond ik het in het begin een nogal akelig idee.”

Waarom?

Inge: “Ze was nog zo jong! En ik werkte al jaren samen met die ploeg. Vlak vóór de eerste castingronde bedacht Violet zich ook nog eens: plots had ze er geen zin meer in. ‘Geen probleem’, zei ik. ‘Maar die mensen rekenen op jou, dus je moet wel zelf afbellen.’ Dat vond ze iets te confronterend, dus is ze toch maar gegaan. Pas na die eerste auditie – die volgens Violet nergens naar leek, maar die blijkbaar iedereen van z’n sokken had geblazen – zag ik de goesting echt opborrelen. Verder heb ik me er zoveel mogelijk buiten gehouden. Ik heb enkel geprobeerd haar verwachtingen wat te temperen, zodat de eventuele klap niet te hard zou aankomen: ‘Violet, je moet er niet op rekenen. Filip Peeters en jij, als vader en dochter? Dat past niet!’” (lacht)

Violet: “Wist zij veel.” (lacht)

Vijftienjarige pubers willen zich doorgaans loswrikken van hun ouders. Dan helpt het waarschijnlijk niet als je moeder tussen twee takes door even de kraag van je blouse komt fiksen?

Violet: “Daar heb ik nooit last van gehad. Wanneer ze op de set van Salamander was, dacht ik hooguit: nu moet ik het zeker goed doen, want mama kijkt mee.”

Inge: “Echt? Nu, ik was er ook niet altijd. Als Violet een moeilijke scène had, vroeg ik een collega om over te nemen. Ik wilde haar niet afleiden.”

Jullie proberen elkaar niet bewust te ontwijken op professioneel vlak?

Violet: “Het is louter toeval dat we nog maar één keer hebben samengewerkt. De kans is groot dat we elkaar zullen treffen bij Belle époque, het volgende project van Bert Scholiers (regisseur van ‘F*** You Very, Very Much’, red.). Bert is geïntrigeerd door mama’s cocktailskills: haar cosmopolitans, of cosmo-colemans, zijn fantastisch. En Bert vertrouwt sowieso geen mensen zónder drankprobleem.”

Inge: “Ik heb toch helemaal geen drankprobleem?”

Violet: “Je faciliteert vooral andermans drankprobleem. Na de lockdowns, die ik samen met mijn lief Ramy (regisseur en fotograaf Moharam Fouad, red.) grotendeels in Wetteren heb doorgebracht, moest ik echt afkicken.” (lacht)

‘Ik wil de rust vinden die mama heeft. Ik weet dat het leven om meer draait dan werk alleen, maar ik voel het nog niet.’ (Foto: in ‘Assisen’.) Beeld SBS

Inge, in dertig jaar tijd heb je een stevig palmares opgebouwd, met series als Professor T. en De kotmadam, en films als Ad fundum en Groenten uit Balen. Maar je bent begonnen in het theater, toch?

Inge: “In 1990, toen ik net was afgestudeerd aan de Antwerpse Modeacademie, vroeg kostuumontwerpster Lieve Pynoo me als assistente voor Wilde Lea van het theatergezelschap Blauwe Maandag Compagnie. Wie aan de Academie had gestudeerd, bleef ver weg van tv en film: ‘Ge gaat Grote Kunst maken en niks anders’, kregen we indertijd vaak te horen. Ik heb er drie heerlijke jaren gehad, omringd door leeftijdgenoten als Stany Crets, Els Dottermans, Peter Van den Begin en Lucas Van den Eynde. Daarna ben ik via Moeder, waarom leven wij? en Ad fundum toch bij tv en film beland.”

Even onder ons: wie is de lastigste acteur om te kleden?

Violet: “We willen namen!”

Inge: “Ik kan je zeggen wie de makkelijkste is: de geweldige Mike Verdrengh. In de beginjaren van VTM weigerden alle mannen een roze hemd aan te trekken, maar Mike zei altijd: ‘Geef maar. Echte mannen dragen roze!’ En ja, op de set krijg je weleens met een diva te maken, maar uiteindelijk komen we er altijd uit.”

Violet: “Als ze echt chique kleren wilden, naaide je gewoon een Hugo Boss-etiket in een C&A-kostuum, nee?”

Inge: “Het was een etiketje van Ann Demeulemeester, denk ik. En ik werk ook al jaren met de marcellekes van het bekende Franse haute-couturemerk L’homme de la mer.” (lacht)

Wat was je uitdagendste opdracht?

Violet: “Kreeg je op de set van Ad fundum niet constant bier over je heen?”

Inge: “De figuranten kwamen uit studentenclubs, en van alcoholvrij bier was toen nog geen sprake. Tijdens de cantusscènes raakte iedereen dus behoorlijk dronken, en bij elke retouche kreeg ik wel wat lauw bier in m’n nek.” (lacht)

“Bij de nachtopnames voor Groenten uit Balen moesten we de acteurs aan de rand van een kanaal warm zien te houden bij tien graden onder nul. Niet evident, maar toen hadden we tenminste al warmteklevers – in 1995, toen we Ons geluk draaiden, bestonden die nog niet. Dus stond Fania Sorel op een winters kerkhof te kleumen met een bloempot in de handen, die achteraf aan haar vingers bleek te zijn vastgevroren.»

Tegenwoordig verliezen actrices beduidend minder vingerkootjes door de vrieskou, maar de sector evolueert ook op andere vlakken: zo is er steeds vaker een intimiteitscoach aanwezig op de set. Heeft dat je job complexer gemaakt?

Inge: “Naaktscènes zijn wat lastiger geworden, ja. Nu, als er coaches zijn voor de stunt- en vechtscènes, is het eigenlijk maar logisch dat er ook iemand is die zich om de expliciete scènes bekommert. Al kun je daar ook te ver in gaan: zelfs als de acteurs gewoon moeten kussen, duiken die coaches al op. ‘Zie je dat wel zitten? Is het mét tong? En zo ja, hoeveel?’” (lacht)

“Sorry, maar ik kan niet alles afdekken met plastic bollen en tepelplakkers. Op den duur vestig je net méér aandacht op de zones die je wilt verbergen. Ik bespreek alles uitgebreid met de acteurs en de actrices, en we blijven zoeken tot ze zich comfortabel voelen. Maar wanneer iemand voortdurend met het vermanende of overdreven voorzichtige vingertje komt zwaaien, wordt het lastig om mijn werk te doen.”

Violet: “Ik heb helaas nog nooit zo’n coach gehad op de set. Maar een collega heeft me wel verteld over de body check die ze met haar coach had moeten doen: ‘De scène viel mee, maar die check was vreselijk intimiderend.’”

‘Toon me even op deze pop waar je tijdens de opnames wel of niet aangeraakt wilt worden.’ Zoiets?

Violet: “Ongeveer. Ik weet ook niet hoe ik zou reageren op een vrouw met een klembord die vreemde vragen stelt. ‘Mogen je borsten aangeraakt worden? Mag je anus in beeld komen? Mag hij aan je poenanie zitten?’ Dat heeft die coach echt aan mijn collega gevraagd, terwijl het helemaal niet relevant was voor haar scène. (lacht) Nu goed, ik ben wel benieuwd. En ik neem aan dat er ook goede intimiteitscoaches bestaan, die geen anale fixatie hebben.”

Inge: “Een film als SM-rechter (uit 2009, red.) zou je vandaag nog moeilijk kunnen maken, denk ik. Zulke expliciete scènes laten zich niet tot in het kleinste detail plannen.”

Heb je ook aan die film meegewerkt?

Inge: “Ik niet, maar een bevriende collega wel. Na een paar dagen sprak ze op de set de legendarische woorden: ‘Laat me nu toch eerst mijn ochtendkoffie opdrinken vóór je weer over die aarshaken begint!’”

Violet: “Ik denk dat we een titel hebben voor dit interview, nee?”

Inge (tot de journalist) “Zou je dat wel doen?”

Violet: “Aarshaken winnen altijd, mama.”

Violet: ‘We zijn te sterk uit mama’s scheiding gekomen om ons ooit nog tegen elkaar te verzetten.’ Inge: ‘Uit die moeilijke periode is een prachtig gezin ontstaan. Jij, ik, je broer en iedereen die met ons meewandelt.’ Beeld Johan Jacobs

Wie op dit punt een vlot bruggetje kan slaan naar het pure, ongerepte karakter van ouder-kindrelaties, mag nu opstaan.

Violet: “Sorry.”

Passons. Inge, hoe was Violet als kind?

Inge: “Ik had twee buitenkinderen: ze wilden geen computerspelletjes spelen, maar kampen bouwen en schatten begraven. Af en toe vind ik nog een van Violets kistjes terug, met steentjes, prulletjes en een sjaaltje erin. Ze had erg veel fantasie. Vaak tekende ze outfits die ze wilde dragen op school, en dan kroop ik ’s avonds achter mijn stikmachine. Tobias stak ik in Dries Van Noten of Walter Van Beirendonck, maar dat kon hij slechts matig appreciëren: ‘Op school zeggen ze dat ik trouwkostuums draag.’ Jongens willen op die leeftijd gewoon op elkaar lijken.”

Is het op zo’n moment niet barmhartiger om toch de jeansbroek en de afgetrapte Vans boven te halen?

Inge: “Het heeft even geduurd voor ik dat doorhad. Stierf ik een beetje toen ik mijn zoon skinny jeans en een trui van Superdry uit de rekken zag halen? Zeker wel. Maar een week later kwam hij terug van school: ‘Mama, sinds ik mijn eigen kleren kies, heb ik plots vrienden!’ (lachje) Je kunt blijkbaar ook té ijverig zijn als moeder. Intussen gaan we wel weer samen winkelen.”

Jij maakte minder bezwaar tegen de vestimentaire keuzes van je moeder, Violet?

Violet: “Ik heb een paar pogingen tot conformisme ondernomen, maar die zijn spectaculair mislukt. Ik had ook het geluk dat ons kleine Grieks-Latijnse schoolclubje sowieso een heerlijk rariteitenkabinet was: we waren gewoon sámen vreemd. Op de lagere school werd ik wel stevig gepest om de hoepelrokken en de jurkjes van tule die mama voor me had gemaakt.”

Inge: “Maar je vond dat leuke kleren. Je bleef dus trouw aan jezelf.”

Hoe snel voelde Wetteren te klein aan voor jou? Te kneuterig?

Violet: “Goh. Hoezo?”

We hebben dit interview een dag verplaatst omdat ik anders midden in de jaarlijkse huifkarren- en hooiwagenstoet zou zijn beland, om maar iets te noemen. Was de toneelopleiding in Maastricht een verademing voor jou?

Violet: “Ik had eerst de toelatingsproeven gedaan aan het conservatorium in Gent. Een dramaopleiding is sowieso een beetje eng, dus ik had het niet erg gevonden om dicht bij huis te blijven. Maar ik werd niet toegelaten.”

Inge: “Ik dacht net het omgekeerde: het leek me geen slecht idee dat Violet onder de beschermende vleugels van haar vertrouwde omgeving uit zou komen. De nee van het conservatorium was een ontgoocheling, maar zo hebben ze je wel naar Maastricht – en naar al die assertieve Nederlanders – geleid. Dat heeft je enorm geholpen. Al stond ik ook klaar om die Nederlanders eens flink op hun plaats te zetten als ze te assertief werden tegen mijn dochter.” (lacht)

Er is een Violet van vóór en na Maastricht. Die laatste sprak naar eigen zeggen twee octaven lager, en ze was helemaal klaar met haar inschikkelijke gegiechel. Heb jij Violet zien veranderen, Inge?

Inge: “Sinds Maastricht is Violet beter gewapend om zich in de acteerwereld te begeven. Short Wood is ook ontstaan in die periode: hier, aan de vijver, bedachten Violet en haar klasgenoten dat ze op het punt stonden om af te studeren, maar dat ze geen idee hadden van wat hun collega’s op andere theaterscholen deden. De eerste editie van het festival was vooral bedoeld als toonmoment voor jonge theatermakers onder elkaar. Straffe theatermakers ook, als je ziet waar ze allemaal zijn terechtgekomen.”

Violet: “Benjamin Abel Meirhaeghe, bijvoorbeeld: die maakt nu, op z’n 27ste, deel uit van de artistieke directie van Toneelhuis in Antwerpen. Ik blijf dat waanzinnig vinden.”

Er was nog een tweede, helaas bijzonder droevige reden waarom we dit interview hebben verplaatst: het overlijden van de muzikant Tom Pintens, met wie Ramy en jij goed bevriend waren. Je was totaal van slag, zei je.

Violet: “Het leek alsof ik alle ziektes tegelijk had: puur verdriet dat op alle mogelijke manieren een uitweg zocht. (Stil) Ramy en ik hebben die dag, nadat we het nieuws hadden vernomen, huilend in elkaars armen gelegen. Op zijn wake lag Tom opgebaard in roze sokken, een roze short en zijn tijgerhemd. We hebben hem vastgehouden, we hebben tekeningen gemaakt op zijn lijkwade, er is gejankt en gelachen. Het was raar, bijzonder en wondermooi tegelijk.”

Inge: “Het is ook de eerste keer dat je zo’n verlies van dichtbij meemaakt.”

Violet: (knikt) “We hebben Tom voor het laatst gezien op een feestje. Hij was moe, hij zat in een rolstoel, maar toen Roos Rebergen (zangeres van Roosbeef, red.) een lied wilde spelen, keek hij op: ‘Ramy, fiks mij een gitaar!’ Ruth Becquart, die zag dat ik moest huilen toen Tom begon te spelen, nam me vast en fluisterde: ‘Schoon, hè. Dat we dat nog mogen meemaken.’ Toen pas besefte ik dat het misschien wel de laatste keer was dat ik Tom zou zien. Daar had ik zelfs geen rekening mee gehouden.”

Na haar stage bij Het Nationale Theater in Den Haag keerde Violet terug naar huis met een missie.

Violet: «Help me even: wat was die missie ook alweer?»

Je beleefde er een soort feministisch reveil: je pleitte voor meer vrouwelijke rollen met body, tegen de leeftijdsdiscriminatie van actrices… Er was zelfs een podcast.

Violet (lacht)

Vandaag spreek je daar opvallend minder over.

Violet: “Ja, dat klopt. Niet uit angst om weer eens ‘de moeilijke’ uit te hangen, hoor – al merk ik dat veel mensen erg voorzichtig zijn geworden als ik in de buurt ben. Dan word ik vóór een auditie op kousenvoeten gebrieft: ‘Violet, je personage is een zeer intelligente en sterke vrouw die onafhankelijk is van mannen.’ (lacht) Néé, je snapt het niet, denk ik dan. Niet alle vrouwenrollen hoeven gelijkaardig te zijn, ik wil gewoon een grotere diversiteit!

“Bottom line: ik neem liever het heft in handen dan er voor de zoveelste keer over te moeten zeuren. Als ik voel dat een regisseur iets niet helemaal snapt, of als we met een waterig compromis dreigen te eindigen, bedank ik vriendelijk voor de opdracht. Ik probeer kieskeurig te zijn, zelf m’n eigen ding te doen. Of ik klop aan bij Bert Scholiers, die de beste vrouwenrollen schrijft in Vlaanderen.”

Heeft ze die bevlogenheid van jou, Inge?

Inge:(schudt nadrukkelijk het hoofd) “Dat activisme? O, nee.”

Violet: “Jij bent toch ook mondig?”

Inge: “Niet op jóúw manier.”

Wat voelt een moeder als ze haar dochter hoort tekeergaan over zo’n gevoelig onderwerp?

Inge: “Violet was toen nog heel jong: als ik me op die leeftijd met haar idealen had bemoeid, zou ik enkel olie op het vuur hebben gegooid. En er wás al zoveel vuur! Bovendien had ik alle vertrouwen in mijn kinderen. Ik wist: zelfs als ze met hun kop tegen de muur lopen, komt het allemaal weer goed.

“Die podcast vond ik best heftig, ja. Ik heb je dat toen niet gezegd, Violet, maar ik dacht wel: ik hoop dat ze zichzelf niet meteen klem rijdt, in het begin van haar carrière. Dan zou je nooit meer uit dat hokje zijn geraakt.”

Violet: “Ik geef toe: als ik het mocht overdoen, zou ik milder zijn. Ik was verontwaardigd, maar ik wist nog niet helemaal wat ik er écht van vond.”

Je deed toen aan ballet, speelde theater én studeerde af in de Grieks-Latijnse. Zien we daar de pootafdruk van een tijgermoeder?

Inge: “O nee, integendeel. Violets interesse voor ballet had trouwens vooral te maken met de mooie tutu’s. Ik heb haar nooit in een bepaalde richting gemanoeuvreerd. Niets móést.”

Violet: “Dan is het maar goed dat mijn broer en ik een aantal passies bleken te hebben.”

Inge: “Daar was ik heel blij om. Omdat jullie het zo druk hadden met die passies, zijn jullie vergeten te puberen.”

Violet: “Tien jaar geleden, op het moment dat Tobias en ik in theorie hadden kunnen rebelleren, was vader ons voor. En als het stof van een scheiding weer is gaan liggen, heb je helemaal geen behoefte meer om te puberen. We zijn met z’n drieën te eensgezind en te sterk uit die periode gekomen om ons ooit nog tegen elkaar te verzetten.”

Heb je het destijds met je kinderen over de breuk gehad, Inge?

Inge (schudt het hoofd): “Je wilt je kinderen altijd beschermen. Afschermen, ook. Ik heb er lang met niemand over gepraat, ook niet met vrienden of collega’s. Als iemand me vroeg hoe het ging, verdween ik naar het toilet en sloop ik daarna naar buiten. Het lukte me gewoon niet.”

Violet: “Tijdens de lockdowns hebben we het er rond de barbecue weleens in alle openheid over gehad. Toen begreep Tobias pas écht hoe moeilijk die periode voor jou is geweest – net omdat je hem ervan had afgeschermd.”

Inge: “Ik heb ook zelf pas achteraf ten volle beseft hoe heftig het was geweest. In het begin denk je: ik raak nooit over deze berg heen. Maar je begint te stappen – of te kruipen, in mijn geval – en dan kom je er wel. Het heeft gewoon genoeg tijd nodig.”

Je grinnikt?

Inge: “Ik heb lang een hekel gehad aan dooddoeners als ‘De tijd heelt alle wonden’, omdat ik niet geloofde dat de tijd iets aan mijn situatie zou veranderen.”

Violet: (verbaasd) “Dat wist ik niet. Maar ik vermijd zulke zinnetjes ook. Het klinkt alsof je iemands liefdesverdriet of rouw wilt minimaliseren, alsof het een dingetje is waar je eventjes doorheen moet.”

In Over water zat een heel herkenbare scène, zei je ooit: de vrouw en de kinderen van de overspelige John Beckers die in de auto om hun eigen ellende zitten te lachen. Jij speelde de dochter, Violet.

Inge: “Over water was behoorlijk confronterend. Er zaten nogal wat herkenbare momenten in.”

Violet: “‘Grappig, het lijkt wel alsof je de mosterd bij ons thuis hebt gehaald’, zei ik tijdens de eerste lezing tegen Tom Lenaerts (die samen met Paul Baeten Gronda het scenario van ‘Over water’ schreef, red.). Hij schrok, maar ik heb hem de hele historie niet van a tot z uitgelegd. Het was slechts een gek toeval.”

Inge: “En kijk nu toch eens, wat voor een mooi en sterk gezin er uit die situatie is gekomen. Wij drieën, maar net zo goed wie intussen met ons meewandelt.”

Jullie zijn een familie met drie generaties van sterke vrouwen. Violets grootmoeder, die ooit bij Herman Teirlinck himself studeerde, is naar verluidt een pure natuurkracht. Hoe makkelijk laten jullie anderen meewandelen?

Violet: «Voor Ramy lijkt dat vrij moeiteloos te lukken. Hij geniet van onze energie: als we op een terras zitten, kijkt hij gniffelend toe terwijl wij met z’n drietjes de kledij van passanten becommentariëren.”

Inge: “Mannen in shorts, voornamelijk.”

Violet “Gadver, shorts. (lacht) We zijn heel goed in commentaar geven. Ik droom nog altijd van een talkshow: oma, mama, ik, een bidon cosmo-colemans en gewoon gáán.

“Zie je die blik, Kristof? Dat is de typische ‘Leuk idee, Violet, maar dat gaan we niet doen’-blik van mijn moeder.”

Tot slot nog dit, Violet: wat is de belangrijkste les die je in 27 jaar tijd van je moeder hebt opgestoken?

Violet: “Het zit ’m niet zozeer in haar woorden, maar in haar daden. Net als mijn grootmoeder heeft ze een joie de vivre en een berusting die bij mij voor een stukje ontbreken. Ik kan me als een bezetene vastbijten in mijn werk, en daar vreemd genoeg erg ongelukkig van worden. Die brandende, soms ongelukkig makende ambitie heeft zij niet. Of niet meer?”

Inge: “Nooit gehad. Wat moet komen, komt wel.”

Violet: “Die rust, dus. Díé wil ik vinden. Ik weet dat het leven om meer draait dan werk alleen, maar ik voel het nog niet.”

Inge: “Dat komt nog. Later. Jij, en de hele clan rond jou, zijn zó goed bezig. Ik hoop alleen dat je over tien jaar niet moet vaststellen dat je amper van de rit hebt genoten. Vergeet ook niet af en toe om je heen te kijken.

“(Tot de journalist) Allee, zit daar geen leuke titel in? Veel mooier dan dat met die aarshaken, toch?”

