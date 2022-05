Als Yens géén saboteur is, dan doet hij behoorlijk zijn best om dat te verbergen

Een nieuwe episode van De mol, een nieuwe blessure. Veel willen we daar niet meer over zeggen, behalve dat de linkerpink van Emanuelle voor altijd op de Canarische Eilanden zal liggen en dat Gilles De Coster zijn opdrachten met machetes voortaan maar zelf moet doen.

Ja, dat heb ik verzonnen, maar doe niet alsof het niet had gekund. Gelukkig kon Gilles De Coster na de gedwongen exits van Nele, Philip, Anke zijn gele klevertjes van de mutualiteit eens een aflevering bijhouden, maar helaas deed hij dat ook met het prijzengeld: amper 1.600 van de 10.000 euro gingen in de pot.

Wie daar verantwoordelijk voor is, wilt u weten? De meeste molologen wijzen naar Yens, de man met de moustache en de wonderlijke hemden. Als hij géén saboteur is, deed hij in de opdracht met de geitenmelk behoorlijk zijn best om dat te verbergen. Eerst nam hij een nutteloze hond mee op pad, later koos hij wel twee keer voor de foute offerpot en gooide hij 500 euro weg omdat hij geen lettergrepen kon tellen. Zijn compagnon, de altijd gemotiveerde Uma, werd er terecht kribbig van. Als haar frustraties, ijver en wilskracht volgende zondag geveinsd blijken te zijn, verdient ze geen groepspot maar een Ensor.

Zelf dachten we tot voor kort aan Emanuelle als mol, en de hippie-opdracht leek ons in dat vermoeden te bevestigen. Samen met Sven moest ze zich vijf minuten aan een gekanteld bed vastklampen, maar in de voorlaatste seconde viel ze én sleurde ze 400 euro aan flowerpowerbrol mee. Meesterlijke timing, zei ons speurdersoog. Rood, zei het scherm achteraf. Geen gulle Genkse lach in de finale.

Eerder had Emanuelle het al moeilijk gehad in de verlaten visfabriek, waar de makers van De mol aan het traditionele rondje mindfucken begonnen met blinddoeken, rode knoppen, molboekjes die te grabbel lagen voor wie dat wilde en emotionele filmpjes van geliefden. Daarvoor kregen ze de hulp van het lief van de mol (of de broer als het Sven is), die voor het eerst mee in het complot zit en de kandidaten wat mocht opstoken.

Uiteindelijk was het Sven die op het einde de aandacht ving. Hij leek 5.000 euro aan de pot toe te voegen met een snelle ronde door de fabriek, maar miste met nog een handvol seconden op de klok de laatste van vijf drukknoppen. Geen geld, maar wel als enige het molboekje én de eliminatievragen op zak. En zo is Sven, de dierenvriend uit Denderleeuw, plots het dark horse van de finale.

Die eindstrijd van De mol wordt zondag voor de eerste keer live afgewerkt in een volgepakt Paleis 12, waar Uma, Sven en Yens nog één keer de eliminatietest doen. Of een eetchallenge met choucroute. Of mijn boekhouding. Of een gevecht met machetes. Enfin, we schrikken van niks meer in dit seizoen.