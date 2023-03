Als we gezinnen écht willen ondersteunen, moet ons belastinggeld eerst elders in geïnvesteerd worden dan in ‘De wonderjaren’

‘Neen is neen.’ Dat zou mijn devies zijn als consequente ouder. Of dat dacht ik toch voordat ik een kind op de wereld zette. Wist ik veel dat mijn dochter nog voor haar eerste verjaardag beter zou volharden in haar ‘neen’ dan ik. Geteisterd door lange werkdagen en een huishouden dat chronisch overhoop ligt, besef ik intussen dat ik niet altijd de fut zal hebben om het gevecht aan te gaan met haar sterke wil.

Een programma als De wonderjaren komt dan ook als geroepen. Samen met een centrale gast tackelt Siska Schoeters in het tweede seizoen opnieuw thema’s waarmee veel ouders worstelen in korte, behapbare items. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind geen groenten wil eten? Hoe zit het met bedtijd? En is zakgeld een goed idee?

Voor wie echte problemen ervaart met zijn kroost is de show te vluchtig, maar de milde toon, de realiteitszin en de humor zullen menig ouder wellicht deugd doen. Daarnaast is het prima om te horen dat het zinloos is om je kind eten op te dringen. Net zo goed wordt via een experimentje inzichtelijk gemaakt dat het beter is om het nageslacht plezier te laten beleven tijdens een leerproces in plaats van te applaudisseren voor het resultaat. Fijn is bovendien dat er vanzelfsprekend wordt stilgestaan bij de sores van plusouders, net zoals dat de makers bij een item over geld terecht meegeven dat één kind op de zeven (!) opgroeit in armoede.

En daar stopt het goede nieuws niet. Schoeters is als presentatrice op haar best wanneer ze in haar gekende stijl stipuleert dat ze het te veel gevraagd vindt om maaltijden in de vorm van een gezichtje op een bord te schikken. Halleluja, leve het realistische ouderschap.

Tegelijkertijd blijf er iets wringen bij mij. En dat niet alleen omdat het allemaal toch iets diepgaander had gemogen. Want naast de ongekende gezelligheid en de leute die onze dochter bij ons in huis teweegbrengt, deed het ouderschap in mij ook woede ontwaken.

Over het feit dat de overheid weigert te investeren in kinderopvang. Over de gigantische hoeveelheid belachelijke imperatieven waarmee je als jonge ouder geconfronteerd wordt – en hoe je je daardoor vanaf dag één gefaald voelt. Over hoe ongelijk moeders en vaders nog steeds bejegend worden in de samenleving. En dan behoor ik tot de gelukkige tweeverdieners wier grut nooit met een lege brooddoos naar school zal moeten.

Ik weet het. Niet elk format leent zich tot een marxistische analyse van de samenleving en dat is maar goed ook. Nuchtere tips en eerlijke babbels op de beeldbuis kunnen de parentale eenzaamheid bovendien zeker verlichten. Maar als we gezinnen écht willen ondersteunen, moet ons belastinggeld eerst elders in geïnvesteerd worden.

De wonderjaren, elke woensdag op Eén.