Als u zelf ook weer eens een bananenbrood naar de verdommenis wil helpen, zou een béétje Jeroom in de keuken een zegen zijn.

Het zou een understatement zijn om te zeggen dat we een gloeiende hekel hebben aan de exploitatie van weerloze bloedjes op televisie. Elk programma waar kinderen in een wedstrijd tegen elkaar moeten uitkomen, is steevast gedoemd tot schuimbekkende tirades te onzent. Ontreddering, nationaal uitgezonden gefröbel, pijnlijke aftochten of bittere tranen? Het zijn zaken die je per definitie uitgesteld moet zien tot stemgerechtigde leeftijd. Vreemd genoeg lijkt Junior Bake Off toch zonder schram weg te komen met diezelfde ingrediënten.

Mogelijk zit de selectieprocedure van de jonge kandidaten daar voor veel tussen. Het programma zegt veel over hoe volgroeid en snugger dat piepe grut kan zijn. Wanneer een veertienjarig meisje in de aanloop naar het programma doodleuk oppert dat ze “ook wel graag eens met speciale smaken experimenteert, zoals matcha of vlierbloesem” trekken wij alleszins ogen zo groot als theeschoteltjes. Een ander piepjong kuikentje doet dan weer mee aan de Bake Off om te tonen dat vegan taarten even lekker kunnen zijn als de traditionele variant. Geen idee hoe bedreven in de keuken u was op die leeftijd, maar wij vonden het al een godswonder wanneer we een pitabroodje in de broodrooster konden pleuren zonder een zwartgeblakerd schijfje terug te krijgen.

In de jongste aflevering was de opdracht om Britse scones met confituur te maken. Die ambitieuze, wereldwijze koters zie je nauwelijks één spier verrekken. Als we niet zo’n fan van talent en ambacht waren, we zouden hen zo een jaloerse rotschop verkopen.

Dominique Persoone, Regula Ysewijn en Jeroom Snelders in 'Junior Bake Off' Beeld Koen Bauters

Wat eens zoveel respect afdwingt, is hoe verrekt camerageniek de kandidaten zijn. Presteren onder druk, laat staan onder de messcherpe en kurkdroge plaagstoten van presentator Jeroom Snelders? We kunnen niet verzekeren dat we het er één gram beter van af zouden brengen dan deze jonge bakkertjes.

Aangezien het programma ondanks alles een traditionele ratrace is waarbij de klungeligste koksmuts aan het kortste strootje trekt, is het wedstrijdaspect ook nu weer best lullig. Maar tegelijk betrap je jezelf erop hoe hevig je supportert voor de zweterigste dreumes of het meest onzekere bakvisje. Ons hart brak alleszins in elfendertig gruzelementen toen de zestienjarige Lars stomweg vergat om vuur en oven aan te zetten in een eerder seizoen. Of toen de twaalfjarige Cato in de halve finale zout gebruikte in plaats van suiker. Wat helpt om die bitterzoete blunders te verteren? De stille kracht van het programma is het geniepige bondgenootschap dat presentator Jeroom smeedt met de kinderen tegen juryleden Regula Ysewijn – zo’n beetje de Vlaamse Mary Poppins – en Dominique Persoone, een chocolatier die prachtige ambacht al eens verwart met rock-’n-roll.

Als u zelf ook weer eens een bananenbrood naar de verdommenis wil helpen, zou een béétje Jeroom in de keuken een zegen zijn.

Junior Bake Off, elke woensdag om 20.35 uur op Play4.