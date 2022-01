‘Als Shakespeare vandaag geboren was, was hij een rapper’: Wim Helsen, Nadia Nsayi, Lize Spit en anderen over hun favoriete gedicht

Welk gedicht blies je van de sokken toen je het voor het eerst las, welk gedicht koester je na zoveel jaren nog altijd? Die vraag stelden we ter gelegenheid van de Poëzieweek aan Wim Helsen Lize Spit, Axel Daeseleire, Nadia Nsayi en de Antwerpse stadsdichter Seckou Ouologuem.

Wim Helsen (53), tv-maker en cabaretier, kiest ‘Lotgenoten’ van Jules Deelder

“Jules Deelder is gestorven in de laatste winter voor de coronapandemie uitbrak, en hoewel hij op leeftijd was en er geen gezonde levensstijl op nahield, was ik toch geschrokken.

Na zijn dood heb ik het gedicht 'Lotgenoten' herontdekt. Meteen was ik erdoor geraakt: het voelde alsof Deelder mij vanuit het graf aansprak als lotgenoot, als iemand die net zoals hij zal vergaan en afscheid zal moeten nemen van alles en iedereen. Dat is het lot dat wij allemaal delen, en dat verbindt ons."

“In het gedicht word je uitgenodigd om ook andere mensen te zien als sterveling: ook de machtswellustelingen, de idioten en de sociopaten. De ballast van je eigen oordeel over jezelf én over anderen valt daardoor heel even weg tijdens het lezen van een gedicht als dit. Dat voelt goed."

Lotgenoten Lotgenoten,

Ons gaan is een komen

Ons komen een gaan

De zin van het leven

is dat we vergaan

De wereld van iedereen

Niemand de baas

Het heden is eeuwig

Alles is waar

God of Jehova

Allah Jahweh

De één is de ander

De ander de één

Ontsteekt uw geweten

Kijkt om u heen

Het lot dat we delen

laat niemand alleen Jules Deelder

"De taal waarin Deelder schreef, was bedrieglijk eenvoudig. Hij is door een deel van de literaire gemeenschap nooit voor vol aangezien, onder andere omdat zijn poëzie in de ogen van sommigen oppervlakkig en kinderlijk oogt. Ik ben het daar niet mee eens. De helderheid en de eenvoud hebben net als effect dat de diepte van de tekst veel krachtiger binnenkomt."

“Ik weet niet of ik zelf bang ben voor de dood. Op dit moment eigenlijk niet. Een gedicht als ‘Lotgenoten’ maakt het in elk geval gemakkelijker om me te verzoenen met het afscheid dat een heel leven lang op ons pad komt. Een begrafenis kan soms hetzelfde effect hebben: na het verdriet, de koffietafel. Daarna ga je lichter naar huis. Ik ervaar iets gelijkaardigs als ik dit gedicht lees.”

Nadia Nsayi (37), politicologe en auteur, kiest ‘Eeuwigheid’ van Bart Moeyaert

“Ik heb Bart Moeyaert zoals veel mensen leren kennen tijdens mijn tienerjaren, door zijn Duet met valse noten te lezen. Ik was meteen onder de indruk, en lees het gedicht ‘Eeuwigheid’ nog steeds minstens één keer per jaar. Elke keer raakt het me opnieuw. Wat Bart Moeyaert zo mooi heeft weten te vatten, is hoe bepaalde plaatsen na een tijd onlosmakelijk verbonden zijn met onze herinneringen. Dat heb ik zeker als ik in Landen kom, waar ik ben opgegroeid. Nog steeds denk ik terug aan mijn eerste kus als ik voorbij het station van ­Landen rijd.” (lacht)

Nadia Nsayi: 'Nog steeds denk ik terug aan mijn eerste kus als ik voorbij het station van ­Landen rijd. Dankzij Bart Moeyaert.' Beeld Illias Teirlinck

“Maar het gedicht gaat ook over de eeuwigheid van liefde, waar ik ook al veel over heb nagedacht. Het lijkt een centrale vraag in ons bestaan te zijn: ­eeuwige liefde, bestaat dat? Daar lijken we toch, ondanks de hoge scheidingscijfers en verschillende relatievormen, naar te blijven zoeken. Ik vind de gedachte om van iemand te houden tot de dood nog steeds erg mooi. Volgens mij kan het ook.”

Eeuwigheid Er zijn plekken

waar ik zonder glimlach

niet meer langs kan.

Ooit is daar een grap

verteld, een kus geroofd,

iets voor het eerst gedacht.

Ter hoogte van mijn oor,

bijvoorbeeld,

heb jij me op een nacht

beloofd dat eeuwigheid

een leugen is, maar dat het

daarom tussen ons niet

minder lang gaat duren.

Meer woorden waren er

niet nodig – een mond

spreekt van zichzelf al mooi

en huid heeft een geheugen.

Jij blijft mijn hals, mijn navel,

mijn holte van mijn knie

voor altijd bij.

Zonder glimlach kan ik

aan geen plek voorbij. Bart Moeyaert

Zelf is het haar nog niet overkomen, die amour pour toujours, maar dat maakt het niet moeilijker om er toch in te blijven geloven. “Ik koester ook helemaal geen wrok tegenover mijn vorige partners. Als ik iemand tegenkom met wie ik ooit een verhaal heb gehad, dan kan ik nog steeds appreciëren wat we gehad hebben, ondanks het feit dat het geen oneindig durend sprookje bleek te zijn. Die persoon demoniseren, dat zou ik jammer vinden voor alle mooie momenten die we samen hebben ­beleefd.”

Axel Daeseleire (53), acteur, kiest ‘One for the road’ van Herman de Coninck

Axel Daeseleire: 'Dit gedicht van Herman de Coninck gaat over hoe we allemaal de taak hebben om gulzig te leven.' Beeld Wannes Nimmegeers

Lang moest Axel Daeseleire — liefhebber van ­poëzie en, al is dat minder bekend, ook zelf ­auteur van een poëziebundel die twintig jaar geleden ter perse ging — niet nadenken over welk gedicht hij hier zou bespreken. “De eerste keer dat ik ‘One for the road’ van Herman de Coninck voordroeg, was aan het einde van de jaren negentig. De Coninck was toen nog maar net gestorven, en ik had de opdracht gekregen zijn gedicht voor te lezen in de kroeg waar hij het gedicht misschien wel geschreven had, terwijl zijn dochter in het publiek zat. Zenuwslopend, dat kan ik je vertellen.

“Ik ben het gedicht sindsdien blijven herlezen. Het gaat, naar mijn aanvoelen, over hoe we allemaal de taak hebben om gulzig te leven, maar hoe we vroeg of laat toch naar huis moeten keren, en het leven verlaten. Het is een donker gedicht met humor erin, en dat moet je kunnen. Het is ook een toegankelijke tekst. Dat is de grote kracht van De Coninck: hoe hij zo glashelder, de eenvoud nabij, de kern kon samenballen.

One for the road Met de vlotheid van nog een laatste glas, even

nog, en eentje om het af te leren,

en één om de gevolgen van drankmisbruik te bestuderen,

en wie heeft me verdomme dat allerlaatste glas gegeven,

goed, dat is dan one for the road –

zo moet je dan ook afscheid nemen van dit leven

en blijven hangen één jaar, twee jaar, zeven

jaar, en dan pas ga je dood.

Want nu al ben je met sterven bezig,

’s avonds toch. Met voorbijgaan.

Alles is er nog, maar is tegelijkertijd afwezig

alsof je het tien jaar later zit te lezen

in een trilogie. En ook niemand wezen

heb je al in elkaars armen gedaan. Herman de Coninck

“Wat ik zelf in dit gedicht lees, is dat alles wat van waarde is blijft nazinderen. De dood herinnert ons eraan dat we hier maar voor een korte tijd rondlopen, en dat we dus iets van ons leven moeten máken. En liefde geeft ons de mogelijkheid om dat op een betekenisvolle manier te doen. De dood en de liefde zijn om die reden misschien wel de twee belangrijkste figuren in ons leven.

“Twintig jaar geleden heb ik zelf een van mijn beste vrienden begraven, en daar denk ik nog vaak aan terug. Toen ik vorig jaar op de covidafdeling in het ziekenhuis belandde, was dat wat er door mijn hoofd ging: als dit het einde moet zijn, dan heb ik toch maar mooi twintig jaar langer gehad dan mijn copain. En ik heb ze goed ingevuld: nooit ideaal – niemand is een heilige, en ik al zeker niet – maar ik heb mijn best gedaan om er iets van te maken.”

Lize Spit, schrijver, kiest ‘Zoals’ van Judith Herzberg

Little known fact: Lize Spit begon haar schrijverscarrière destijds door gedichten te schrijven en te publiceren in prestigieuze literaire bladen als Het Liegend Konijn. Dat deed ze nog voor ze korte verhalen begon te publiceren, en later haar succesvolle debuutroman in de boekenrekken belandde.

Lize Spit: ‘Intuïtie die ons verbindt met de dieren.’ Beeld Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photo News

“Mijn eerste ontmoeting met de taal was sowieso de poëzie”, zegt ze nu. “En lange tijd was Judith Herzberg een van de dichters die ik maar bleef herlezen. Er zit een lichtheid en een helderheid in haar manier van schrijven, en ook een tikkeltje humor. Daar hou ik van.”

“Ik vind het werk van Judith Herzberg vaak ook erg herkenbaar. Dit gedicht, bijvoorbeeld, gaat naar mijn aanvoelen over een soort intuïtie die ons verbindt met de dieren. Bij elke zin uit deze tekst denk ik: dat is me ook al eens overkomen. Dat je een kamer binnenwandelt en niet meer weet wat je daar kwam doen. Of dat je naar je klok kijkt en niet meer weet hoe laat het is. Of dat je een pakje wegbrengt en nadien de hele tijd denkt: ik ben het kwijt.”

Zoals Zoals je soms een kamer ingaat, niet weet waarvoor,

en dan terug moet langs het spoor van je bedoeling,

zoals je zonder tasten snel iets uit de kast pakt

en pas als je het hebt, weet wat het was,

zoals je soms een pakje ergens heen brengt

en, bij het weggaan, steeds weer denkt, schrikt,

dat je te licht bent, zoals je je, wachtend,

minutenlang hevig verlieft in elk nieuw mens

maar toch het meeste wachtend bent,

zoals je weet: ik ken het hier, maar niet waar het om ging

en je een geur te binnen schiet bij wijze van

herinnering, zoals je weet bij wie je op alert

en bij wie niet, bij wie je kan gaan liggen,

zo, denk ik, denken dieren, kennen dieren de weg. Judith Herzberg

“Daarom lees ik het gedicht ook als een geruststelling. Uit de wetenschap dat je diep vanbinnen de weg wel weet, en dat het dus kan lonen om gewoon op je buikgevoel te vertrouwen, kan ik troost putten. Ik ben nu bijvoorbeeld, voor het eerst in vijf jaar tijd, opnieuw gedichten aan het schrijven, omdat ik merkte dat ik daar het meeste schrijfplezier uit haal. Dat is spannend, omdat veel lezers me niet kennen als dichteres, maar het schrijven voelt wel heel juist aan. Dat gevoel ga ik dus gewoon vertrouwen.”

Seckou Ouologuem, Antwerps stadsdichter, kiest drie strofen uit ‘Donkere gedachtes’ van rapper Fresku

Sommige ervaren lezers linken rap misschien niet meteen aan poëzie. Onterecht, vindt Antwerps stadsdichter Seckou Ouologuem. “Klassieke poëzie, met haar robuuste rijmschema’s en regels, heeft veel meer gelijkenissen met rap dan je zou denken. Als Shakespeare vandaag geboren was, was hij een rapper geweest, daar ben ik zeker van.”

Seckou Ouologuem: 'Ik heb er veel bewondering voor dat Fresku het aandurft om zonder aarzelen de vinger op de zere wonde te blijven leggen.’ Beeld Aurélie Geurts

“De Nederlandse rapper Fresku is zo’n hedendaagse Shakespeare, al gaan zijn teksten veeleer over maatschappelijk onrecht en racisme. “‘Donkere gedachtes’ gaat over racisme in de vorm van politiegeweld. Waarom ik precies voor deze tekst kies? Omdat ik ook met racisme geconfronteerd word, en omdat dat een thema is dat in mijn eigen dichterschap ook vaak terugkomt. Wanneer Fresku schrijft: ‘Ik zie een moordenaar, het maakt niet uit of hij een uniform draagt’, dan vóél ik dat.”

Uit ‘Donkere gedachtes’ Ik zie een moordenaar

Het maakt niet uit of hij een uniform draagt

Hij hoort ons niet te vermoorden, klaar

Ik schreeuw, ‘Gerechtigheid’, toch hoor je, ‘Wraak’

Zoals de waard is vertrouwd ‘ie z’n gasten, wat zijn je normen waard? Ik ben een beest, volgens jou nooit een mens geweest

En nu dat ik rel wil je beroep doen op m’n mensen ways

Weet dat ik zie hoe jij m’n mensen vreest

Sinds dag 1 was je bang, je knie is altijd op m’n nek geweest

Ik heb geen stem, voor wat ik wil is er geen sentiment

Je weigert het me pertinent, je haat is zo persistent

Dat de hele wereld druk moet zetten zodat jij voor mij vermoorden te berechten bent

Overtuigd dat ik slechter ben

Je hebt me nooit gehoord en nooit gezien

Maar de positie die ik heb maakt dat ik jou het beste ken Fresku (uit het rapnummer ‘Donkere gedachtes’ )

“Er zijn duizenden mensen die met racisme te maken krijgen, maar er zijn er maar weinigen die een platform hebben om dat soort maatschappelijk onrecht aan te kaarten. Dat wél doen houdt risico’s in voor je carrière: je duwt een mogelijk publiek misschien weg.

“Dat merk ik ook in mijn eigen stadsdichterschap: hoewel ik het belangrijk vind om over racisme te schrijven, merk ik dat sommige mensen je te zwaar vinden als je het er te veel over hebt.

“Al vind ik het ook gevaarlijk om de verantwoordelijkheid om dergelijke hete hangijzers te benoemen volledig bij de artiesten te leggen. Het is de taak van iederéén om maatschappelijk onrecht aan te kaarten. Haat en racisme ontstaan net omdat een groot deel van de bevolking bereid is er een oogje voor toe te knijpen. Dat Fresku het aandurft om zonder aarzelen de vinger op de zere wonde te leggen, en dat ook herhaaldelijk te blijven doen, daar heb ik veel bewondering voor.”