Als mannen wraak willen nemen op de vrouwen die ze niet kunnen krijgen: de beste podcasts van de week

Incels

Boys Like Me gaat over twee jonge mannen met een autismespectrumstoornis die vrienden worden in de lagere school. Een van hen coacht vandaag lotgenoten, de andere reed vier jaar geleden een stoep vol mensen overhoop en joeg elf wandelaars de dood in.

De moordenaar noemde zichzelf een ‘incel’ of een involuntary celibate, iemand die seksueel en romantisch contact mist. Rond de term bestaat een online subcultuur van mannen die wraak willen nemen op de vrouwen die ze niet kunnen krijgen. Het wordt pas echt beklijvend wanneer de succesvolle coach vertelt hoe hij uit het leven wilde stappen omdat zijn crush niet met hem uit wilde gaan. Zó weinig kan het maar schelen.

Boys Like Me, te beluisteren via de verschillende platformen

Keileuk

Dalilla Hermans en Jozefien Daelemans delen een verleden bij het blad Charlie, veel ervaring als moeder, een scherpe blik op de wereld en een Kempisch accent zo vettig dat je er pensen in kan bakken. Het komt allemaal tot zijn recht in hun tweewekelijkse podcast, telkens een uurtje luchtige real talk met een smakelijke schaterlach op zijn tijd.

Keihard, te beluisteren via de verschillende platformen

Gerechtshof

De podcast Slow Burn is een begrip voor wie diep in Amerikaanse politiek wil duiken. De makers hebben ook een serie over het Supreme Court en kropen meteen achter de microfoon na het nieuws dat het belangrijkste hof van de VS het abortusrecht op de helling wilde zetten. Hun nood-aflevering duurt een uur en wordt soms wat technisch, maar is nooit minder dan interessant.

5-4, te beluisteren via de verschillende platformen