Als Konijns wereld davert: de boeiendste nieuwe boeken

Vriendschap op de proef gesteld

Konijn kijkt reikhalzend uit naar de dagelijkse bezoekjes van zijn vriend Egel. Hoe vanzelfsprekend kan een vriendschap zijn? Maar wanneer Egel Marmot leert kennen, treedt er een verwijdering op. Egel kan zijn geluk niet op - het is “liefde op het eerste gezicht” - en wil gaan samenwonen met Marmot. Dat doet Konijns wereld daveren. Hij voelt zich in de steek gelaten. Paul Verrept bouwt met sobere maar trefzekere woorden en ontwapenende aquarellen een tedere vertelling uit. Zonder belerend te zijn toont hij jonge lezers hoe veranderingen in een relatie tot grote onzekerheid kunnen leiden. Konijn is wanhopig, maar zoekt toch een uitweg. Tot de hereniging volgt.

Paul Verrept, Konijn zonder Egel, De Eenhoorn, 17,95 euro

Verbijsterende vlagen van inspiratie

Anneke Brassinga herzag haar gewaardeerde vertaling van Ariël van Sylvia Plath, de bundel die postuum het licht zag nadat de Amerikaanse schrijfster in 1963 in Londen een einde aan haar leven gemaakt had. Plath was toen net van Ted Hughes gescheiden. De gedichten zijn zowel macaber als hallucinant en zitten ook vol slimme ironie en technische hoogstandjes, afkomstig uit “verbijsterende vlagen van inspiratie”, aldus Hughes.

Sylvia Plath, Ariël, De Bezige Bij, tweetalige editie, vertaling Anneke Brassinga, 24,99 euro

Geschiedenis van de ongelijkheid

De Franse succeseconoom Thomas Piketty (°1971) zorgt voor een handzaam lesje doorheen de geschiedenis van de gelijkheid, gepuurd uit eerder werk. Door de eeuwen heen zijn samenlevingen wereldwijd steeds gelijker geworden, betoogt Piketty. Groeiende ongelijkheid is dus niet onvermijdelijk. Gebaseerd op ruimhartig en diepgaand historisch onderzoek.

Thomas Piketty, Een kleine geschiedenis van gelijkheid, De Geus, 24,99 euro (vertaling Alexander van Kesteren)