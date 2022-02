Als je Zuid-Afrikaanse geliefde bij vlagen door een demon bezeten lijkt ★★★★☆

In een even somber als roerend memoir zoekt Annemarié van Niekerk de oorzaken van het geweld in haar eigen leven en in de geschiedenis van haar geboorteland Zuid-Afrika.

Waarom plegen twee mannen van rond de 20 een domme roofoverval op een gepensioneerde oud-­docent van hen, en op diens 88-jarige moeder? Hoe kan de overval zo uit de hand lopen dat de twee gruwelijk worden vermoord? Om een buit van niets. En waarom laten de daders zich zo eenvoudig pakken?

De moord op een vriend en oud-collega in het Zuid-Afrikaanse dorp Ida is de opmaat voor een memoir van Annemarié van Niekerk, die haar geboorteland in 2004 verruilde voor Nederland. Ze ging terug naar Zuid-Afrika voor de begrafenis in 2015 en nog eens voor het proces tegen de daders, anderhalf jaar later. Die bezoeken roepen herinneringen op en geven aanleiding voor bespiegelingen over de gewelddadige geschiedenis van het land.

Annemarié Van Niekerk koos voor haar persoonlijke verhaal als rode draad. Dat maakt het boek meeslepend. Beeld rv

Dat is een riskante manier van vertellen, soms kriskras door de tijd. Maar Van Niekerk heeft er een samenhangend verhaal van gemaakt. In de jaren tachtig en negentig figureerde Zuid-Afrika prominent in de internationale media. Eerst de gewelddadige nadagen van de apartheid, daarna de vrijlating van Nelson Mandela in 1990, vrije verkiezingen en de terugslag na de euforie omdat corruptie en criminaliteit om zich heen grepen en de verschillen tussen arm en rijk enorm bleven. Zuid-Afrika verdween naar de achtergrond. Van Niekerk kon dus weinig als bekend veronderstellen.

Ze koos voor haar persoonlijke verhaal als rode draad. Dat maakt het boek meeslepend, vooral door de dominante aanwezigheid van twee mannen: haar vader (aanhanger van de apartheid) en haar zwarte partner. Met beiden heeft ze een haat-liefdeverhouding. Haar vader staat ook voor het tijdperk van de witte hegemonie en het bekrompen christelijke wereldje waar vader soms een flink pak slaag uitdeelt.

De verhouding met haar zwarte geliefde weerspiegelt de ambivalente tijd van de overgang naar een democratie, waarin ook ruimdenkende witten en zwarten moeizaam met elkaar omgaan. Wat moet ze doen als haar bewonderde vriend bij vlagen door een demon wordt bezeten, zoals Van Niekerk het noemt, en haar mishandelt? Is dat niet het cliché van de zwarte man, eeuwen vernederd?

Kantelpunt

De spanning in de relatie heeft haar weerslag op vrienden en geestverwanten, velen in de liberale subcultuur van schrijvers en academici. Het zijn de opmerkelijkste passages in Van Niekerks memoir.

Het stel leerde elkaar kennen in het toenmalige ‘thuisland’ Transkei, waar het apartheidsbewind zwarte burgers wat vrijheden gaf. Van Niekerk beschrijft haar kantelpunt: voor het eerst kan zij een kantoor van het – in Zuid-Afrika zelf verboden – Afrikaans ­Nationaal Congres bezoeken. Ze is onwennig, maar iede­reen is zo aardig en ze koopt een stapeltje leesvoer. Het lezen betekent het einde van het toch al afgebrokkelde wereldbeeld dat ze van haar vader had meegekregen.

In een ‘thuisland’ konden witte en zwarte docenten aan de universiteit ongestraft een verhouding beginnen. Op bezoek in Zuid-Afrika zelf moesten de twee weer oppassen. Later gingen ze wonen in de eerste wijk waar gemengde bewoning oogluikend werd toegestaan, Hillbrow in Johannesburg. Ook daar was het nog oppassen. Er zijn scheldpartijen door racistische witten, en Van Niekerk krijgt vanuit de flat iets naar haar hoofd gesmeten door een zwarte buurtgenoot. Volgens haar vriend is dat niet te vergelijken, wat weer onderlinge wrevel geeft.

Van Niekerk begrijpt na zoveel jaren nog niet goed waar de woedeaanvallen van haar vriend vandaan kwamen; ze zoekt de oorzaken ook in de gewelddadige geschiedenis van raciale onderdrukking en houdt haar vriend de hand boven het hoofd, ondanks haar verwondingen. Ze wil niet meedoen als andere (witte) vrienden hem aanklagen: hij heeft hen ook mishandeld, omdat Van Niekerk haar toevlucht bij hen had gezocht. Ze keert zelfs nog even bij hem terug, tot bij de volgende schop de breuk definitief is.

De kwestie verdeelt de schrijversbond, waarin beiden actief zijn. De zwarte leden zijn tegen een rechtszaak, de witte voor.

Van Niekerk probeert aan het slot een antwoord te vinden op het waarom van het schijnbaar zinloze geweld onder kansarme jongeren. Uit onderzoeken blijkt dat raciale wraak bijna geen rol speelt: veel meer zwarten zijn slachtoffer van geweld dat de daders weinig oplevert. Het is de uitzichtloosheid die elk normbesef kennelijk ondermijnt. Veel witte Zuid-Afrikanen hebben zich erbij neergelegd, zoals de broer van haar vermoorde vriend, wiens vrouw ook al is vermoord. Zo is Van Niekerks boek even somber als roerend.