Als je lsd slikt, krijg je minder trippy dingen te zien dan ‘The Masked Singer’

Elmo Lê van zet de blik op oneindig. Vandaag: The Masked Singer op VTM.

Niels Destadsbader is de herder die wekelijks anderhalf miljoen schapen naar het oord van verderf van het bestaan leidt. Het ruikt er naar jaren 90-kitsch en Karen Damen is er minister van Volksgezondheid. Smaakverlies blijkt achteraf een veelvoorkomend symptoom, maar ondanks de klachten is het verleidelijk om een herhaalbezoek in te plannen.

Ik ben een van de schapen en gebrandmerkt voor het leven. Ik heb nu al drie opeenvolgende vrijdagen naar The Masked Singer gekeken en ben niet van plan ermee te stoppen. “Ik ben niet verslaafd, maar ik heb het wel nodig”, zei zatte René ooit. Wij begrijpen mekaar. The Masked Singer moet dringend opgenomen worden in de lijst van verraderlijke roesmiddelen. Als je lsd slikt, krijg je minder trippy dingen te zien.

Een psychologisch onderzoek zal moeten uitwijzen waarom bekende mensen zich zo snel laten overhalen om in verkleedkledij liedjes te zingen op tv. Want wat heb je te winnen bij een circusact spelen terwijl het merendeel niet bepaald over een zangstem beschikt om mee uit te pakken? Het moet zijn dat ze een reis naar de maan cadeau krijgen, of de belofte dat bij een deelname Andy Peelman voor eeuwig van het scherm wordt gebannen. In beide gevallen ben je verlost van Andy Peelman – je zou voor minder instemmen.

Erik Van Looy – toch een man met eigenwaarde, zou je denken – was verkleed als een radijs. Enkel onderbetaalde en minderjarige jobstudenten die gepest worden omdat ze in de brievenbus van de baas hebben gekakt, kruipen in een radijzenpak. Maar Van Looy ging er toch vol voor. Hij zong iets van The Doors en Tom Jones, en deed dat overigens niet onaardig. Van Looy raakte dan wel weinig noten juist, het waren er nog steeds meer dan dat Pieter Loridon hersencellen heeft.

Laat ons echter niet vergeten dat de formule van The Masked Singer wérkt. De eerste aflevering van het huidige seizoen werd 1,8 miljoen keer bekeken. Het is simpel maar slim entertainment waarbij de Sherlock in ieder van ons de tijd van zijn leven heeft. Ik blijf Average Rob met sms’en bestoken tot hij bekent dat hij Papegaai is. Als ik straks moet voorkomen voor stalking zal dat met opgeheven hoofd zijn. Het was immers van staatsbelang.

Er zijn mensen die voorspellen dat Angèle in zo’n pak zit en dat gewoon menen. Dat is het mooie aan The Masked Singer. Op het internet circuleren de gekste theorieën – waarom zou Dries Mertens zijn vrije tijd opgeven om Bumba voor volwassenen te spelen? – terwijl straks gewoon zal blijken dat een van de deelnemers een acteur is die in 1996 een bijrol had in Familie Backeljau.

Maar tot die tijd zal ik gewoon blijven kijken. Al is het maar om ‘ziet ge wel!’ te kunnen roepen wanneer Camille Dhont van #LikeMe uit het pak van Mispoes kruipt. Wedden?

The Masked Singer, elke vrijdag om 20.35 uur op VTM.